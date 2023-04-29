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Eyüpsultan’da istinat duvarı çöktü: Risk altındaki binalar tahliye edildi!

Eyüpsultan’da 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Risk altındaki binalar tahliye edilirken, mahalleli bir an önce mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.

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Dün akşam saatlerinde, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'ndeki bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan olayda ölü ya da yaralı olmazken, gerekli çalışmaların ardından duvarın çöktüğü yerdeki riskli binalar tahliye edilerek mühürlendi.

“Deprem gibi bir afet oldu”

Çöken istinat duvarının yanındaki evde yaşayan Mehmet Eker, “Dün gece deprem gibi bir afet oldu. AFAD geldi, zabıta, belediye, itfaiye geldi. Akşamüzeriydi, namaz vaktiydi. Namazı bitirdim, başladı çatırdamaya. Daha dünden yarılmaya başlamıştı. Gürültüyle gelen bir sesti. Olduğu gibi yıkıldı. Binanın her tarafı hasar aldı. Ekipler akşam kontrol etti ve buradaki bazı binaları tahliye ettiler, girilmesini yasakladılar, mühürlendi. Ben 40 yıldır buradayım. Herkes binalarını müteahhide verirken ben vermedim. Mütevazı bir hayat yaşamaya çalıştım. İlk yapıldığından itibaren duvara tahliye borular koymadılar. Duvar çok inceydi, kolon koymadılar. Bu fazla gitmez dedim” dedi.

“Tavuklarım aşağıda, kurtarılmayı bekliyor”

Yıllardır beslediği tavukların da duvarla birlikte aşağıya düştüğünü söyleyen Eker, “Yan binada sanırım kimse yoktu. Son iki katta varlardı. Herhalde diğerleri bayram için gitmişlerdi. Işıklar falan yanmıyordu. Allah’tan bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Camlar, çerçeveler hep içeri girdi. Düşen bloklar ezdi, kırdı. Tavuklarıma kümes yapmıştım, kümes de uçtu aşağıya. Şu an tavuklar aşağıda, kurtarılmayı bekliyor. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bir an evvel gerekli çalışmaları yapmaları gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz” diye konuştu.

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