1 Mayıs'ta bankalar açık mı, memurlara tatil mi?

2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 1 Mayıs ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırmaları nisan ayı biterken merak edildi. İşçi Bayramı olan 1 Mayıs bu sene pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olduğu için pazartesi günü bankalar kapalı olacak. Aynı zamanda devlet daireleri ve kamu daireleri de kapalı olacak.

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1 Mayıs hangi güne denk geliyor, bankalar tatil mi, memurlara tatil mi sorusu en çok merak edilenlerden birisi. 2023 resmi tatillerine göre 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkemizin resmi tatillerinden birisi. Dolayısı ile 1 Mayıs tatil olacak. Bu sene 1 Mayıs, pazartesi gününe denk geliyor. Bankalar 1 Mayıs pazartesi günü tatil olacak.

Ayrıca devlet daireleri, bankalar, kamu binalari da 1 Mayıs dolayısıyla tatil olacak. Okullar 2 Mayıs Salı günü yeniden açıklacak. Mayıs ayı içindeki bir diğer tatil ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olacak. 19 Mayıs'ta cuma gününe denk gelecek. Hem öğrenciler hem de çalışan kesim haftasonları ile birlikte 3 günlük bir tatil yapacak. Öğrenciler yaz tatiline ise 16 Haziran cuma günü başlayacaklar.

2023 yılı Resmi tatiller takvimi

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Konuya ilişkin yayaımlanan Resmi Gazete kararında, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.