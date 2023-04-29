Selahattin Demirtaş, Ahmet Şık'ı parti değiştirme üzerinden vurdu! Selahattin'den HDP'yi çıkarsan...

EDİRNE'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, TİP milletvekili Ahmet Şık’ın partisine yönelik tepki çeken “Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor” sözlerine cevap verdi. Demirtaş, Şık'ın ifadelerini terse çevirip " Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından, Ahmet Şık’ın partisine yönelik tepki çeken “Selahattin'i çıkar HDP'den ortada HDP kalmıyor” ifadesine yanıt verdi. Demirtaş, HDP'den milletvekili seçildikten sonra istifa eden, bir süre bağımsız kalmasının ardından TİP'e katılan Ahmet Şık'a yanıt verirken, parti değiştirmeye karşı çıkan konuşmasının videosunu da paylaştı.

'Kim ne derse desin...' notuyla video

“Seçime 14 gün var. Kim ne derse desin, dikkatimizi asla dağıtmadan işimize bakalım. Halkımıza zafer sözümüz var, önce bunu yerine getirelim. Ve Selahattin'den HDP'yi çıkarsan geriye pek bir şey kalmaz. An serkeftin an serkeftin” notuyla paylaştığı videoda Demirtaş şunları söylüyor:

Başka partinin başında olunca aynı ben olmam

“Doğru çözüm önerilerini anlattığım için yani HDP’yi anlattığım için ben varım. Yoksa başka partinin başında olunca ben aynı ben olmam. Bu kişiyle bağlantılı değil. Doğru ilkeleri anlatmakla ilgili mevzudur. Kaldı ki biz futbolcu değiliz, şu partiden bu partiye transfer olacak kişiler de değiliz. Ben bu partiyle siyasete doğdum ömrümün sonuna kadar da bu partide var olacağım.”