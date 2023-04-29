Antalya'da hava ısınınca turistler sahilleri doldurdu

Hava sıcaklığının 23 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillere koştu

Abone ol

Üç gündür kapalı ve aralıklarla yağışlı havanın etkili olduğu turizm kenti Antalya'da, bugün güneşli bir hava hakim sürüyor. 23 derecelik hava sıcaklığını ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Sahile gelenlerden bazıları Akdeniz'in mavi sularında kulaç atarken bazı vatandaşlar ise güneşlenip, kitap okudu. Rus turistler ise çocuklarıyla denizin tadını çıkardı.

Yakıcı bir havanın etkili olduğu kentte, ağaç gölgeleri ve parklarda vakit geçirenler kadar, çocuklarıyla uçurtma uçurmaya çalışan ailelerde görüldü. Kürek sörfü yapan bir kişi ise renkli görüntüler oluşturdu. Sahilde denize giren ve vakit geçirenler dron ile de görüntülendi.

"Kardeşimle yüzüyoruz"

Deniz keyfi yapan Sahragül Koyuncu, "Hava güneşli olunca, babam bizi kardeşimle denize getirdi. Yüzüyoruz ama deniz soğuk dışarısı biraz esintili. Kardeşimle denizde oynuyoruz" dedi.

"Hava güzel"

4 yaşındaki oğluyla uçurtma uçuran Şafak Kaplan, "Antalya'da bugün hava çok güzel. İki gündür eve kapanmıştık. Güneş geldi hava ısındı. Deniz sezonunu açacağız. Şuan ülkemizin tamamı zaten soğuk. Hava o kadar güzel ki rüzgar az olunca uçurtmamızı uçuramadık" diye konuştu.