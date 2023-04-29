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Soner Olgun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Soner Olgun kiminle evli?

Soner Olgun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Soner Olgun kiminle evli?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Programın konuklarından biri de şarkıcı Soner Olgun olacak. Peki Soner Olgun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Soner Olgun kiminle evli?

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Cumartesi akşamlarının eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de şarkıcı Soner Olgun olacak. Sanatçı Soner Olgun, magazin gündeminde sıklıkla araştırılan isimlerden biri. müzik programına konuk olan Soner Olgun ve eşi Özlem Olgun'un hayatı araştırılıyor. 

Peki şarkılarıyla adından bahsettiren Soner Olgun kimdir, aslen nereli? Soner Olgun kaç yaşında ve eşi Özlem Olgun kimdir? İşte hayatı ve detaylar...

Soner Olgun kimdir?

1959 yılında doğan Soner Olgun Türk müzisyendir. Fethiye'de dünyaya gelen Olgun, Bornova Anadolu Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümünden mezun olmuştur. İlk albümü "Letafet"i 1992 senesinde müzik dünyasına kazandırdıktan sonra sahne çalışmalarına başlamıştır.

Sanatçı 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini piyasaya sürmüştür.

Soner Olgun, ayrıca "Letafet" isimli oyun yazmış ve müziklerini yapmıştır. Kendi adını taşıyan Soner Olgun ile İyi Bayramlar isminde Cine5 ve TV 8 kanallarında müzik programları hazırlayıp sunmuştur.

Şarkıcı, Türkiye'nin her yerinde ve Kuzey Kıbrıs'ta konserler vermiştir. 1997-2014 yılları arası aralıksız 17 yıl boyunca da, İstanbul'da aynı mekanda her Cuma ve Cumartesi olarak sahne çalışmalarını sürdüren isim, kırılması zor bir rekora imza atmıştır. 2014 senesinden itibaren Türkiye'nin farklı şehirlerinde konser çalışmalarını devam ettirmekte olan Soner Olgun, Kuzey Kıbrıs'da da bir rekora imza atarak , 2 yıldır aralıksız her hafta Merit Park Hotel'de izleyicisi ile buluşarak, en fazla sahne alan sanatçı unvanına sahip olmuştur.

Ünlü isim 2015 yılında ilk maxi single çalışması olan "Yakarım Yağmurları" albümünü yayınlamıştır.

Olgun'un bugüne dek yayınlanmış sözü veya müziği kendisine ait 35 ayrı eseri mevcuttur.

Soner Olgun albümleri
2012 - Sevda diye bir kuş

2015 - Yakarım Yağmurları EP
1992 - Letafet
1994 - Her Şey Değişmeli
1999 - İyi Bayramlar
2004 - İyi Bayramlar Türkiye

Özlem Olgun kimdir?
Soner Olgun'un eşi Özlem Olgun aynı zamanda Olgun'un vokalistidir. İkili Cine5'te Soner Olgun ve orkestrasıyla beraber program yapmışlardır.

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