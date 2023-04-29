Konyaspor Trabzonspor (CANLI YAYIN) Maçta ikinci gol geldi...

Süper Lig'in 32.haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'un konuğu oluyor. Bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan bordo-mavililer zorlu deplasmanda kazanarak 4-1'lik Sivasspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Ev sahibi Konyaspor ise Kasımpaşa galibiyetiyle moral depolamıştı ve evinde seri peşinde olacak. Maça dakikalar kala ilk 11'ler açıklandı. Heyecan dolu Konyaspor Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tartışmalı pozisyonları haberimizde...

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KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

KONYASPOR 1-1 TRABZONSPOR

42'Savunma arkasına atılan topa Hamsik vurdu. Kaleci gole izin vermedi. Dönen topa Umut Bozok vuramadı.

41'Konyaspor kontrataklarla rakibini zorluyor.

40'Gol VAR'dan incelendi ve herhangi bir ihlal olmadığına karar verildi.

39'İki takım arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

39'İki takım arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

39'Golün ardından itirazları sebebiyle Trabzonsporlu Siopis'e sarı kart çıktı.

38'Marlos Moreno'nun soldan ceza sahasına kestiği topa karambolde Alejandro Pozuelo vurdu. Savunmanın arasından top ağlarla buluştu. Durum şimdi 1-1.

37'Konyaspor, Alejandro Pozuelo'nun golüyle beraberliği yakaladı.

35'Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşu Uğurcan Çakır'da kaldı.

35'Guilherme'nin ortasına Mame Biram Diouf gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

34'Konyaspor tehlikeli geldi. Marlos Moreno'nun sol çaprazdan vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı.

33'Enis Bardhi'nin arka direğe ortasını Ahmet Oğuz karşıladı.

32'Andreas Bouchalakis'in derin pasını Mame Biram Diouf kontrol edemedi. Top kaleci Uğurcan'a kadar gitti.

31'Trezeguet, son çizgiye inip ceza sahasına girmek istedi ama topu oyun alanında tutamadı.

30'Maçta ilk yarım saat geride kaldı. Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor.

29'Tempo bu bölümde düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.

28'Trabzonspor'un orta alanda kazandığı serbest vuruşu Anastasios Bakasetas vurdu. Top üstten farklı şekilde auta gitti.

27'Siopis'in pasında sol çaprazda topla buluşan Umut Bozok'un vuruşu yandan dışarı gitti.

26'Trezeguet orta alanda yerde kaldı. Top Trabzonspor'da.

25'Konyaspor'da iki oyuncu çarpıştı. Ahmet Oğuz ve Soner Dikmen'in ciddi bir durumu yok.

24'Trabzonspor'da Trezeguet, soldan ceza sahasına girmek istedi ama Ahmet Oğuz geçit vermedi.

23'Konyaspor bu bölümde baskıyı kırdı.

22'Alejandro Pozuelo'nun savunma arkasına attığı top Mame Biram Diouf için hızlı, aut.

21'Trabzonspor'da duran topların başına Enis Bardhi geçiyor.

20'Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşu Konyaspor savunması karşıladı.

20'Siopis, rakip yarı alanın ortalarında yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

19'Enis Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

18'Umut'un pasında Trezeguet, sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

17'Eren'ın soldan ortasını Umut Bozok kontrol edemedi.

16'Bardhi orta alanda Moreno'yu düşürdü. Top Konyaspor'da.

15'Trabzonspor golün ardından oyunun kontrolünü eline aldı.

14'Gol kısa bir süre VAR'dan incelendi ve geçerli sayıldı.

13'Soldan kullanılan köşe vuruşunu Bardhi ortaladı. Hüseyin'in vuruşu arka direkte Hamsik'in önünde kaldı. Onun bekletmeden vuruşu ağlarla buluştu.

12'GOL! Trabzonspor, Marek Hamsik ile 1-0 öne geçti

12'Enis Bardhi'nin sağdan yaptığı orta savunmadan kornere çıktı.

11'Konrad Michalak'ın sağdan içeri kestiği topu savunma karşıladı. Dönen topa Alejandro Pozuelo vurmak istedi ama seken top Uğurcan'da kaldı.

10'Maçın ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.

9'Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

8'Trezeguet'in derin pasında Umut karşı karşı kaldı. Calvo son anda ayak koydu ve gole izin vermedi.

7'Ahmet Oğuz'un uzun tacında Mame Biram Diouf topu kontrol etmek istedi. Savunma araya girdi.

6'Konyaspor'da Ahmet Oğuz kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.

5'Trabzonspor'un ön alanda baskısı devam ediyor.

4'Eren Elmalı'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

3'Moreno'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan döndü.

2'Trabzonspor kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

1'Maç başladı. İki takıma da başarılar.

KONYASPOR TRABZONSPOR İLK 11'LER

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Uğurcan, Calvo, Ahmet, Soner, Bouchalakis, Marlos, Konrad, Pozuelo, Mame

TRABZONSPOR: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Bardhi, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Umut

Konyaspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Konyaspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hoca ve yönetim ilk peşinde

Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna geçtikten sonra çıktığı 5 maçı da kazanamayan Trabzonspor, 4 yenilgi ve 1 beraberlik almıştı. Trabzonspor’da yeni yönetim, galibiyet hasretine Konya’da son vermek istiyor. Aynı şekilde yeni teknik direktör Nenad Bjelica da ikinci karşılaşmasında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Hafta içinde düzenlediği basın toplantısında, ligde kalan 7 maçın önemine vurgu yapan Hırvat çalıştırıcı, “Benim gibi kazanmak isteyen oyuncularla devam edeceğim” demişti.

Deplasmanda büyük hasret

Süper Lig’de son 7 sezonun en kötü deplasman performansını sergileyen Trabzonspor, en son 1 Ekim 2022’de Kayserispor’u devirmişti. Bordo-Mavililer, yaklaşık 6 aydır dış sahada kazanamıyor. Ligde14 deplasman maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Bordo-Mavililer, Konya deplasmanında büyük hasreti noktalamayı hedefliyor.

Kilit adam Lazar Markovic

Yaşanan deprem felaketi sonrası sezon sonuna kadar Gaziantep FK’dan kiralanan Lazar Markovic, Trabzonspor’un en formda ismi. Geçtiğimiz haftaki Sivasspor karşılaşmasında Bordo-Mavili takımın tek golünü kaydeden 29 yaşındaki Sırp yıldıza, teknik direktör Bjelica çok güveniyor. Hücum hattında Markovic’e liderlik görevini veren Bjelica, diğer kanatta oynayacak Trezeguet’yi zaman zaman ikinci forvet gibi kullanacak. Orta sahanın merkezinde Abdülkadir Ömür’ün yokluğunda Bakasetas 10 numara oynayacak. Arkasında ise Siopis-Bardhi ikilisinin forma giymesi bekleniyor. Doğucan da 11’i zorluyor.

3 yıldız ceza sınırında

Konyaspor maçı öncesi Trabzonspor’da 3 yıldız ceza sınırında. Uğurcan, Bartra ve Eren, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler. Bordo-Mavililer’de Abdülkadir ile Visca sakatlıkları, Larsen ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı. Denswil de ağrıları nedeniyle Konya’ya götürülmedi. Hugo’nun ardından Peres takımdan ayrılırken, Dorukhan’ın sakatlığı devam ediyor.

Konyaspor'da önemli eksikler

Ligde son 3 maçının 2’sini kazanan Konyaspor, taraftarı önünde galibiyete uzanıp Trabzonspor’la puanları eşitlemek amacında. Ancak Yeşil-Beyazlı ekipte önemli eksikler var. Muhammet Demir, Adil Demirbağ, Endri Çekici, Ikpeazu, Oğulcan ve Muric sakat. Konyaspor’un hocası Stanojevic, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında kazanan kadroyu büyük oranda değiştirmeden sahaya sürecek.

Stanojevic: Kendimiz gibi oynayacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trabzonspor maçı öncesinde rakibinin iyi durumda olmadığını, yeni bir teknik direktörlerinin olduğunu ve yeni teknik direktörlerekarşı oynamayı sevmediğini söyledi. Stanojevic, “Kendi stilimizi, kendi taktiklerimizi, kendi oyunumuzu oynayacağız ve nasıl gideceğini göreceğiz. Tabii ki bu önümüzdeki 2 maç bizim aşağı veya yukarıyla olan bağlantımızı belirleyecek maçlardan” yorumunu yaptı