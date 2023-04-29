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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde verdiği muhteşem konser izleyenleri büyüledi.

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşen konserine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, davetliler ve binlerce Denizlili katıldı.

Şef Cemi’i Can Deliorman’ın yönettiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası performanslarıyla izleyenleri büyülerken, konser sonunda davetliler sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı. Şef Cemi’i Can Deliorman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak Denizli’de bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Batı Tiyatrosu’nda konser daveti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gecenin sonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarına ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Başkan Zolan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği Laodikya Batı Tiyatrosu’nda konsere davet ederek, “Gerçekten muhteşem bir akşam yaşadık. İnşallah tekrarını en kısa zamanda arzu ediyoruz. Yazın açık alanda antik tiyatromuzda sizleri tekrar görmek isteriz. Davetimizi kırmayıp bizlere muhteşem bir akşam yaşattınız, teşekkür ediyorum” dedi.

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