Seçime son 10 gün kala girişilecek pis işleri biliyorum! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'durun' uyarısı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neredeyse her gün yeni bir 'kara propaganda'nın piyasaya sürüldüğünü belirterek "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Bu kirli dile son verilsin" dedi.

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Seçime günler kala iktidar Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde iktidar mensuplarından gelen ve tepki çeken suçlamalarla ilgili Twitter hesabından yeni mesajlar paylaştı. "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu, iktidara sağduyu çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu kirli dile son verilsin" diyerek iktidara "Dur" çağrısı yaptı.

Bu kirli dile son verilsin

Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!

Kutuplaştırmanızdan bıktık usandık

- Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

Seçime darbe dediniz, işgalci dediniz

- Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

İçinizdekini dizginleyin, yoksa...

-Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak.