Bakan Bekir Bozdağ'dan 14 Mayıs seçimleri için çarpıcı sözler: Tecrübemle görebiliyorum diyerek açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global ekranlarına konuk oldu ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Bu seçim ikinci tura kalmaz" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global ekranlarında 15 gün kalan seçimlere yönelik önemli açıklamalar yaptı. "Türkiye'de bir sokağa bakarak Türkiye'nin seçimi hakkında kimse karar veremez. Anketlerde yurt dışı seçmenler yok, kırsalın önemli bir kısmı ölçülmüyor. Yurt dışı seçmenin yüzde 70'i AK Parti'ye veriyor, bu elbette sonucu değiştirir." ifadelerini kullanan Bozdağ şunları kaydetti:

1999'dan beri seçimlerde olan ve ter döken birisiyim. Bu sonuçları tecrübemle de görebiliyorum. İlk turda bu iş biter, Cumhur İttifakı da bu seçimlerde salt çoğunluğu alır. Milletin sağ duyusu propagandalarla değişmez. Diğer tarafta belirsizlik var.

İkinci tura kalacak diyenler...

İkinci tura kalacak diyenler temennilerini söylüyor ama millet, bunu ikinci tura bırakmayacak. Parlamentoda da salt çoğunluk yine Cumhur İttifakı'nda olacak. 300'ün üzerinde olacak. Bir rakam var ama şimdi açıklamak istemem, ben rakamı vermiştim önceden seçimlerde ve tuttu. Teşkilatlardan aldım ve analizleri topladım ve bir rakam verdim.

"Oy pusulasına mühür basana kadar, bir kısmı kararını değiştirebilir"

Seçmenlerin bir kararı var ama bu değişmez bir karar değil. Sandığa gidip oy pusulasına mühür basana kadar, bir kısmı kararını değiştirebilir. Seçim yaklaştıkça duygusallığın yerini aklı selim ve sağ duyu alıyor.

Seçmenlerin büyük bir kısmının seçiminin kesin olduğunu düşünüyor ama bir kısım kararını değiştirebilir. Kararsız seçmenlerin genelde oylarını istikrardan yana kullandığını görüyoruz.

"Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak"

Şu anda büyük bir kararsız seçmen yok, adaylar belli. İnsanlar, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak. Gerekli değerlendirmeler rahatlıkla yapılıyor. Kararını vermiş olsa bile bazı seçmenler oy kullanana kadar kararını verebilir.