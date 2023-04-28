Buğrahan Tuncer kaç yaşında, aslen nereli? Buğrahan Tuncer kimin oğlu, babası kimdir?

Eda Ece ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçen akşam aile arasında düzenlenen bir törenle oyuncu Eda Ece nişanlandı. Yaz aylarında da düğün yapacaklar. Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular. Peki Buğrahan Tuncer kimdir, kaç yaşında? Buğrahan Tuncer boyu kaç cm?

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FOX ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Yasak Elma'nın yıldız ismi Eda Ece muradına eriyor. Uzun zamandır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile birlikte olan Eda Ece, sonunda nişan yüzüğünü parmağına taktı, çift nişanlandıklarını sosyal medyadan ilan etti. Hayranlarını mutlu eden bu güzel gelişmeden sonra Eda Ece'nin nişanlısı Buğrahan Tuncer merak konusu oldu. Peki Buğrahan Tuncer kimdir, kaç yaşında? Eda Ece ile aralarında yaş farkı var mı? Buğrahan Tuncer 30 yaşında, Eda Ece ise 32 yaşında.

Buğrahan Tuncer kimdir?

Basketbolcu Buğrahan Tuncer, 23 Mart 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen İstanbulludur. 30 yaşındaki futbolcunun boyu 1,93, kilosu 90'dır. Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes Spor Kulübünde forma giyiyor.

Buğrahan Tuncer Basketbola Ne Zaman Başladı?

Buğrahan Tuncer, profesyonel olarak basketbol oynamaya 2009 yıllarında başladı. İlk Beşiktaş'ta oynayan sporcu, daha sonradan Aliğa Petkim takımına transfer oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Basket, Best Balıkesir'de oynadı.