BIST 4.733
DOLAR 19,45
EURO 21,39
ALTIN 1.240,38
HABER /  GÜNCEL

Buğrahan Tuncer kaç yaşında, aslen nereli? Buğrahan Tuncer kimin oğlu, babası kimdir?

Buğrahan Tuncer kaç yaşında, aslen nereli? Buğrahan Tuncer kimin oğlu, babası kimdir?

Eda Ece ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan basketbolcu Buğrahan Tuncer, geçen akşam aile arasında düzenlenen bir törenle oyuncu Eda Ece nişanlandı. Yaz aylarında da düğün yapacaklar. Güzel haberi sosyal medyadan duyurdular. Peki Buğrahan Tuncer kimdir, kaç yaşında? Buğrahan Tuncer boyu kaç cm?

Abone ol

FOX ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Yasak Elma'nın yıldız ismi Eda Ece muradına eriyor. Uzun zamandır basketbolcu  Buğrahan Tuncer ile birlikte olan Eda Ece, sonunda nişan yüzüğünü parmağına taktı, çift nişanlandıklarını sosyal medyadan ilan etti. Hayranlarını mutlu eden bu güzel gelişmeden sonra Eda Ece'nin nişanlısı  Buğrahan Tuncer merak konusu oldu. Peki  Buğrahan Tuncer kimdir, kaç yaşında? Eda Ece ile aralarında yaş farkı var mı?  Buğrahan Tuncer 30 yaşında, Eda Ece ise 32 yaşında. 

Buğrahan Tuncer kimdir?

Basketbolcu Buğrahan Tuncer, 23 Mart 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen İstanbulludur. 30 yaşındaki futbolcunun boyu 1,93, kilosu 90'dır. Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes Spor Kulübünde forma giyiyor.

Buğrahan Tuncer Basketbola Ne Zaman Başladı?

Buğrahan Tuncer, profesyonel olarak basketbol oynamaya 2009 yıllarında başladı. İlk Beşiktaş'ta oynayan sporcu, daha sonradan Aliğa Petkim takımına transfer oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Basket, Best Balıkesir'de oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de kendisinden 11 yaş küçük karısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
İzmir'de kendisinden 11 yaş küçük karısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza 3 bin metre etkili menzil
Altay tankının vurucu gücünde yerli imza 3 bin metre etkili menzil
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
EuroLeague'den olaylı Real Madrid-Partizan maçı için karar
EuroLeague'den olaylı Real Madrid-Partizan maçı için karar
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Dünya takdir ederken köstek olanlar var"
TEKNOFEST 2023 başladı! Selçuk Bayraktar: "Dünya takdir ederken köstek olanlar var"
Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürmeye başladık
Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürmeye başladık
CHP sandık görevlisi nasıl olunur, nereye başvuru yapılır? 2023 seçim görevlisi olma yolları
CHP sandık görevlisi nasıl olunur, nereye başvuru yapılır? 2023 seçim görevlisi olma yolları
BBP lideri Destici resti çekti! HÜDA PAR'ın 'Hizbullah terör örgütüdür' demesi lazım
BBP lideri Destici resti çekti! HÜDA PAR'ın 'Hizbullah terör örgütüdür' demesi lazım
Okan Bayülgen'den 'İstanbul' isyanı! Korkunç diyerek anlattı: "Bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort..."
Okan Bayülgen'den 'İstanbul' isyanı! Korkunç diyerek anlattı: "Bir Pakistanlı, bir Suudi, bir eskort..."
Güney Kore lideri Yoon: “Diyalog için kapımız Kuzey Kore’ye açık”
Güney Kore lideri Yoon: “Diyalog için kapımız Kuzey Kore’ye açık”
İzmir'de Folkart Sitesi'ndeki yangında suçlu kim? Mimar Gökner: Bu konuyu söylemekten bıktım
İzmir'de Folkart Sitesi'ndeki yangında suçlu kim? Mimar Gökner: Bu konuyu söylemekten bıktım
Askıda bilet ücretsiz otobüs bileti için nereye başvuru yapmak gerekir?
Askıda bilet ücretsiz otobüs bileti için nereye başvuru yapmak gerekir?