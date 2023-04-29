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İntizar hiç evlendi mi, çocuğu var mı? İntizar neden hiç evlenmedi?

İntizar hiç evlendi mi, çocuğu var mı? İntizar neden hiç evlenmedi?

Şarkıcı İntizar bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu olacak. Şarkıları ve yorumu ile kulakların pasını silen İntizar, hiç evlendi mi, çocuğu var mı sorusu da en çok merak edilen sorulardan. İntizar hiç evlilik yapmadı, bilinen bir çocuğu da yoktur. Zaman zaman hakkında eşcinsel iddiaları da çıkan İntizar aslen Tunceli doğumlu.

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Fantezi müziğin güçlü seslerinden biri olan İntizar bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Hayatı ile hep merak konusu olan İntizar'ın soyadı Arslandır. İntizar aslen Tunceli doğumlu ve 48 yaşındadır. Daha önce hiç evlilik yapmayan İntizar'ın çocuğu yoktur. Bir dönem intizar eşcinsel iddiaları gündeme gelmişti. İşte şarkıcı İntizar'ın hayatı...

İntizar Sinem Gedik olayı

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile çekilen uygunsuz videosu büyük yankı uyandırmıştı. Yatak odasına gizlice yerleştirilen video ile kayıt altına alınan eşçinsel ilişkinin tüm görüntüleri sansürsüz bir şekilde basına sızdırılmıştı

İntizar ne demek ne anlamı ne?

'Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme ya da gözleme' biçiminde ele alınmaktadır.

İntizar kimdir, aslen nereli?

Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

Sibel Can'ın konserinde keşfedildi

Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.

Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

Eşcinsel iddiaları olay olmuştu

Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir. Sanatçı 2013 yılında Erol Köse’nin “ intizar eşcinsel” iddiaları sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşamıştır. Bu iddialar sebebiyle ikili uzun süre medyayı meşgul etmişti.

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