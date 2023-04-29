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MotoGP İspanya ayağındaki sprint yarışında Brad Binder birinci oldu

MotoGP İspanya ayağındaki sprint yarışında Brad Binder birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağı İspanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı motosikletçisi Brad Binder kazandı.

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Sezonun 4. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 11 tur üzerinden yapıldı.

Red Bull KTM takımından Avustralyalı Jack Miller, ikinci sıradan başladığı sprint yarışının 4. turunda zirveye yerleşmeyi başardı.

Kalan bölümde takım arkadaşı Miller ile birincilik mücadelesi veren Güney Afrikalı Brad Binder, bitime iki tur kala liderliği ele geçirerek bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı ve 12 puanı hanesine yazdırdı.

Yarışı Binder'dan 0.428 saniye sonra geçen Ducati Lenovo'nun İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia ikinci, liderin 0.680 saniye gerisindeki Miller ise üçüncü sırayı aldı.

Sprintte 9. sırayı elde eden Marco Bezzecchi (Mooney VR46), 65 puanla şampiyonadaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 62 puanla vatandaşı Bagnaia izledi.

Yarın TSİ 16.00'da başlayacak İspanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 65 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 62

3. Maverick Vinales (İspanya): 48

4. Alex Rins (İspanya): 47

5. Johann Zarco (Fransa): 46

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