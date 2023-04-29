Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu öyle bir masa ki, 7 ayağı birbirine dolaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir mitinginde yaptığı açıklamada; "Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi?. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu?" dedi.

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İzmir'de mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu, "Bu millet sana 'yürü Kemal' demeyecek. Kandil'in Meclis'teki temsilcileriyle kapalı kapılar ardında ne görüştün, çık açıkla şunu" diyerek hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir mitinginde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İzmirliler, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, kıymetli gençler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. TEKNOFEST'te İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Çünkü gençlik kiminle nasıl yürüyeceğini iyi biliyor.

Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal kapalı kapılar ardında ne görüştü, bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.

Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal

Konuşuyor, diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende, her yağmurda İzmir ne hale geliyor... İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? İzmir'e bu yakışırdı. Stadyumları yaptık mı? Daha iyisine layık diyorsun ya... Ne varsa yaptık, yapacağız. Diyor ki daha iyisine layık. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten çukurdan kurtaramadın.

TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım.

Türkiye Yüzyılı'nı kimler kuracak, siz... Gençler Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın.

"Bu öyle bir masa ki, 7 ayağı birbirine dolaştı"

Bakın 7'li masa değil ha 9'lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi? Bu millet, bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri ayaklar olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Öteki inkar ediyor. Kandil ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu'na. Terör örgütünün ele başları orada. İzmir, Kandil'e evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta verecek.

Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de niye getirdin mi dedik. Vereceksen Merkez Bankası'na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan.

Bu milletin aile kurumu sağlamdır, Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Bunların her biri ayrı telden çalıyor. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Nerede duracakları belli değil. Böyle çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu?

Bu ülkede köken, mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekrar etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik.

Ülkemizin deprem tehdidi altındaki şehirlerimizden olan İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da biziz, bunlardan bir şey olmaz.

"İzmir bunları sandığa gömer"

Hani eskiler, 'Abdestsiz sofuya namaz mı dayanır' derler. Bunların ki de o hesap. Söyle söyle, yapmayacaklar ya. Söylediğimiz her şeyi yaptık. Yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemedik. Eksiklerimiz kusurlarımız vardır. Doğrudur. İnsanız. Ama elde ettiğimiz neticelerin şahidi sizsiniz. Biz İzmir için gece gündüz çalışırken, 7'li masa 'bu şehrin insanına tıpış tıpış oy vereceksiniz' dedi. Aralarında FETÖ'nün PKK'nın adayı var, kahraman ordumuza hakaret edenler var. İzmir'in ilçelerini ezbere sayamayacak tipler var. Bir tek İzmir'in adayı yok. Benim tanıdığım İzmir bu kibir masasını sandıkta darmadağın eder. Benim tanıdığımız İzmir bunları sandığa gömer. İzmir'in dağlarında açan çiçekleri sağa sola peşkeş çekenlere verilecek en güzel cevap İzmirlinin kendi iradesine geleceğin sahip çıktığını göstermesidir. Bu cevap İzmir'in tıpış tıpış oy vereceksiniz zorbalığını reddederek tercihini özgürce kullanmasıdır. 14 Mayıs, ülkesinin geleceğini düşünlerin seçimi olacaktır. 14 Mayıs, fedakarlıklarla elde ettiğimiz kazanımların yarıda kalmasını istemeyenlerin sandığa yansıttığı bir seçim olacaktır. 14 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal'in bir asır önce İzmir'den işaret ettiği vatan toprakları ülke iktisadını da esaretten kurtaracak bir seçim olacaktır. 14 Mayıs, Türkiye'nin ekonomisini Londra tefecilerine güvenliğini terör örgütlerini dış siyaseti emperyalistlere teslim etmek isteyenlere karşı yerli ve milli duruşun zaferinin seçimi olacaktır. 14 Mayıs, Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi hak ettiği yere çıkarma azminin seçimi olacaktır. Biz işte bu azmin bu duruşun temsilcisi olarak 14 Mayıs'ta sizin desteğinize talibiz.

"Biz sadece eser ve hizmet anlayışıyla siyaset yaptık"

Cudi'de, Tendürek'te bu teröristleri gömdük. Terörden ülkemizi daha da temizleyeceğiz. Bay bay Kemal, Selo'yu cezaevinden çıkaracakmış. Benim 51 tane Kürt kardeşimi Diyarbakır'da oradaki vatandaşları sokağa döküp ölümüne sebep olmuştur. Şimdi Edirne Cezaevi'nde. 6'lı masa gidip ziyaret ediyor. 'Gelince bunları çıkaracağız' diyor. Bebek katili Apo'yu da çıkaracakmış. Bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi vermememiz lazım. Biz sadece eser ve hizmet anlayışıyla siyaset yaptık. İzmir'e son 21 yılda 223 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 11 bin 415 adet yeni derslik inşa ettik. 3'ü devlet olmak üzere 4 yeni üniversite kurduk. 2'si stadyum olmak üzere toplam 115 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 12,5 milyar lira tutarında kaynak sağladık. Sağlıkta 46 hastane dahil, 127 sağlık tesisi kazandırdık. Bayraklı Şehir Hastanemizin inşaatı bitti. 1 ay içerisinde hasta kabulüne başlıyoruz. 33 polikliniğe 2060 yatağa sahip şehir hastanemizle İzmir çağ atlayacak. 2021 depreminin ardından inşasına başladığımız Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 yıl geçmeden bitirip geçtiğimiz kasım ayında hizmete açtık. Çevre ve Şehircilikte TOKİ kanalıyla 19 bin 430 konutu tamamlayıp hak sahiplerine verdik. 4 bin 789 konutun yapımına devam ediyoruz. Depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın hepsini yeni evlerine kavuşturduk.

"İzmirli çiftçilerimize 7,5 milyar lira tarımsal destek verdik"

Yapımı süren Ankara - İzmir YHT hattını 2025 yılında tamamlıyoruz. Halkapınar otogar raylı sistem hattını yatırım programına aldık. Yakında ihaleye çıkıyoruz. Tarım ve ormanda 37 baraj, 7 içme suyu tesisi, 44 sulama tesisi, 8 gölet, 6 yeraltı depolama tesisi yaptık. 500 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 3 milyar lira zirai gelir artısı sağladık. İzmirli çiftçilerimize 7,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 45 yeni OSB iki endüstri bölgesi 4 TEKNOPARK kurduk. Enerjide nüfusun yüzde 90'ını doğalgaza kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a doğalgaz getiriyoruz. Görüldüğü gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, İzmir'e hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Bu hizmetlerin yarıda kalmaması lazım 14 Mayıs'ta kararınızı çok iyi düşünerek vermesini istiyorum.