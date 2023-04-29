Alman turistlerin ilk hedefi Kuşadası

Almanya'nın farklı şehirlerinden 200 seyahat acentesi sahibi ve üst düzey yöneticisi Kuşadası’nda bir araya geldi.

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Aaydın'a bağlı Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2023 yılında Kuşadası’nı ziyaret eden Alman turist sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık 2 kat artacağı belirtildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, Almanya'nın farklı şehirlerinden gelen 200 seyahat acentesi sahibi, üst düzey yöneticisi ve bin 200 bağımsız seyahat danışmanını ağırladı. Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek de katıldı. Toplantıda, Kuşadası Belediyesi’nin öncülüğünde turizmcilerle iş birliği içerisinde yurt dışında yapılan tanıtım faaliyetlerinin etkisini gösterdiği ve kenti 2023 yılında bir önceki yıla göre 2 kat fazla Alman turistin ziyaret edeceği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek, “Bugün Kuşadası’nda Almanya’nın en önemli turizm şirketi gruplarının acentelerini, temsilcilerini ve yöneticilerini misafir ediyoruz. Bu nedenle çok mutluyuz. Toplantı Kuşadası ve bölgemizin tanıtımı için çok önemli. Almanya, Kuşadası için yabancı kaynak pazarlar içerisinde üst sıralarda yer alıyor. Geçen yıl Kuşadası’nı yaklaşık 140 bin Alman turist ziyaret etti. Bu yıl rakamın çok daha da yükselecek olması bizim için sevindirici bir gelişme. Kuşadası Belediyesi olarak kentimize daha fazla yabancı turist çekmek için tanıtım faaliyetlerimizi etkin bir biçimde gerçekleştiriyoruz” dedi.

Alman turizm şirketinin Genel Müdürü Achim Steinebach ise, “Kuşadası, Almanya’da en sevilen tatil merkezlerinden bir tanesi. Çünkü zengin bir doğası ve kültürü var. Ayrıca tarihi ören yerlerine de yakın. Konaklama imkanlarında da avantaj sunan bir kent. Şu an Almanya’da, Kuşadası için çok yoğun bir tatil talebi oluşmuş durumda. Kuşadası satışlarımız yüzde 100 oranında arttı. Bu durum biz turizmciler için çok sevindirici bir gelişme” diye konuştu.