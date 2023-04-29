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Merih Demiral, İtalya'da kalıyor! Gideceği takım...

Merih Demiral, İtalya'da kalıyor! Gideceği takım...

Atalanta forması giyen mili oyuncumuz Merih Demiral, İtalya'da kalıyor. Son olarak hocası Gian Piero Gasperini ile kavga eden milli yıldız, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral, takımından ayrılmaya hazırlanıyor.

Juventus döneminden bu yana genç oyuncunun peşinde olan Inter, transferi yaz transfer sezonunda bitirmeyi planlıyor. 

Skriniar'ın yerine geliyor

Inter forması giyen Slovak oyuncu Milan Škriniar'ın PSG'ye transfer olma ihtimali Inter yönetimini harekete geçirdi. Milli stoperin geçtiğimiz yıldan beri Fransa'ya transfer olma isteği Lacivert-siyahlıları düşündürüyor. Milan Škriniar'ın yerini başarılı bir stoper ile doldurmak isteyen Inter, Merih Demiral'ı gündemine aldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde transferin tamamlandığı ve yaz transfer döneminde milli oyuncunun Milano'nun yolunu tutacağı aktarıldı

Gasperini ile kavga etmişti

Inter'e transfer olmak isteyen Merih Demrial'ın önündeki en büyük engel İtalyan teknik adam Gian Piero Gasperini, Oyuncuyu kaybetmek istemeyen kurt hoca, transfere izin vermeyince iki taraf arasında kılıçlar çekildi. İtalya basınında çıkan haberlerde Merih Demiral ve Gasperini arasında büyük bir kavga yaşandığı ve Merih'in takımdan ayrılmak istediği aktarıldı.

Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 25 maça çıkan Merih Demiral, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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