Süper Lig'de kritik mücadele! Sivasspor - Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'la karşılaşıyor.Abone ol
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
SİVASPOR 0-1 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare
FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro
HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1