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Süper Lig'de kritik mücadele! Sivasspor - Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de kritik mücadele! Sivasspor - Fenerbahçe (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'la karşılaşıyor.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sivasspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

SİVASPOR 0-1 FENERBAHÇE (CANLI SKOR) 

İLK 11'LER:

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro

HAKEM: Zorbay Küçük
STAT: Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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