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Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı

Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sivasspor maçının 7. dakikasında sakatlanan Enner Valencia ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yle karşılaştı. 

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Arda Güler'in şık pasıyla defansın arkasına sarkan Valencia, altıpasın önünde kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki oyuncu da yerde kaldı ve ilk müdahale saha içinde yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından Ali Şaşal ayağa kalkarken, Valencia için saha içine kadar ambulans çağırıldı. 

Sağlık görevlileri tarafından ambulansa taşınan Valencia, hastaneye kaldırıldı.  Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un aktardığı bilgiye göre oyuncunun bilinci açık. 

Valenica'nın yerine de Rossi oyuna dahil oldu. 

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