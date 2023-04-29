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ABD’nin Texas eyaletinde rastgele bir eve girdi katliam yaptı

ABD’nin Texas eyaletinde rastgele bir eve girdi katliam yaptı

ABD’nin Texas eyaletinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Texas eyaletinde akıllara durgunluk veren bir saldırı yaşandı. Houston'ın yaklaşık 136 kilometre kuzeyindeki Cleveland kentinde yaşanan olayda rastgele bir eve giren alkollü saldırgan çevredekilere ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evde 5 kişinin cansız bedenini buldu.

Polis, hayatını kaybedenlerin 8 ila 40 yaş arasında bulunduğu söyledi. Saldırı anında evde en az 10 kişinin bulunduğunu aktaran polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

ABD
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