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Nenad Bjelica: İlk yarıda iyi futbol ortaya koyduk

Nenad Bjelica: İlk yarıda iyi futbol ortaya koyduk

Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonunda "Geçen hafta oynadığımız Sivas maçı ve bu. 2 benzer maçlar, özellikle kırmızı kartlardan sonra değişen senaryolar gördük" dedi.

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Süper Lig’de 32. hafta maçında Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Nenad Bjelica'nın ekibi Trabzonspor, hakem Cihan Aydın yönetiminde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan bu mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Konyaspor oldu.

Trabzonspor, Marek Hamsik ile 12. dakikada öne geçti. Konyaspor bu gole 37. dakikada Alejandro Pozuelo ve 85. dakikada Soner Dikmen ile karşılık verdi.

"İkinci yarı çok istediğimiz gibi olmadı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.

Nenad Bjelica karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Geçen hafta oynadığımız Sivas maçı ve bu. 2 benzer maçlar, özellikle kırmızı kartlardan sonra değişen senaryolar gördük. İlk yarıda iyi futbol ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 11'e 10'dan sonra tabii ki daha kolay olmadı bizim adımıza. İkinci yarı çok istediğimiz gibi olmadı."

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