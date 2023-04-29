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Galatasaray'dan Ali Koç'a çok konuşulacak cevap: Sizin adınıza utanıyoruz

Galatasaray'dan Ali Koç'a çok konuşulacak cevap: Sizin adınıza utanıyoruz

Galatasaray, Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamaya çok sert cevap verdi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada "Sizin adınıza utanıyoruz" denildi.

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Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksel Divan Kurulu toplantısındaki sözlerinin ardından açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasında, "116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi." denildi.

İşte Galatasaray'ın 'Biz, sizin adınıza utanıyoruz' açıklaması:

"Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz.

Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin.

116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi.

Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin.

Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü."

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