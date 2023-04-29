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Fuat Oktay: Tanzimatçı zihniyet, çareyi dışarıda arıyor

Fuat Oktay: Tanzimatçı zihniyet, çareyi dışarıda arıyor

Seçim bölgesinde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi ülkesine güvenmeyen 'Türkiye Yüzyılı'na inanmayan o Tanzimatçı zihniyet, bugün çareyi yine dışarıda arıyor" dedi.

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Ankara'da AK Parti'den 3'üncü bölge 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ostim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sanayicileri ile bir araya geldi.

Programa, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Abdulkadir Aydoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Orhan Kılınç da katıldı.

"Tanzimatçı zihniyet, bugün çareyi yine dışarıda arıyor"

Oktay, Türkiye'nin mühendisine, üreticisine inanmak gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

Eğer siz bu ülkeye inanmazsanız, siz bu millete güvenmezseniz, Tanzimatçı kafanın yaptığı gibi çareyi gider, yine yanlış yerlerde ararsınız. İşte buyurun kendi ülkesine ve milletine güvenmeyen 'Türkiye Yüzyılı'na inanmayan o Tanzimatçı zihniyet, bugün çareyi yine dışarıda arıyor. Kızılelma'yı, Hürkuş'u gördük dün. Yakında milli muharip uçağımız da geliyor. Cumhurbaşkanımız bu hafta ismini de açıklayacak. Azerbaycan Devlet Başkanı çok güzel bir şey söyledi, 'Yukarıda Kızılelma, karada Altay tankı, denizde TCG Anadolu işte Türkiye budur' diye ifade etti. Bunu görmeyenler, dışarda aramaya çalışıyor.

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