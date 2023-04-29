MHP'li Ferhat Özcan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin yankıları henüz tazeyken, MHP'li bir isim daha öldürüldü.

Abone ol

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Başkent'te MHP'yi sarsan bir cinayet daha işlendi.

İlçe yöneticisi, eski il yöneticisini öldürdü

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Özcan'la aralarında kişisel husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin E. olduğu öğrenildi.

Katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Özcan hayatını kaybederken, Mehmet Ersin E. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü aktarıldı.