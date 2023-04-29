Asgari ücret ve emekli maaşına zam ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı'yla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' gündemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında 'asgari ücret' ve 'emekli maaşı' gündemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadelere yer verdi:

Ekonomi politikalarımızın yanında sosyal politikalar olarak uygulamalarımız var. Sadece gelir dağılımı olarak bilinir ama bundan ibaret değildir. Toplumsal gelişmişlik, eğitim seviyesini de içeren ve demokrasiye hayat veren bir çoğullaşmadır. Gelir dağılımı demokratik toplumlarda düzenleyen araç toplu sözleşmedir.

Orada örgütlü işçiler vardır. Türk yurtaşlarının her bir ailenin otomobile ulaştığı bir dönemdeyiz. Türk çocuklarının büyük çoğunluğunun üniversite imkanlarına ulaşıyor. Bunlar aslında refah toplumuna doğru Türkiye'nin değişimini gösteriyor.

Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi?

Asgari ücret nedir? Bu ücretin altında ücret olamaz demektir. Biz sosyal devlet sorumluluğu ile buna çok fazla önem gösterdik. Tabi şimdi enflasyon düşüyor. Biz çalışanları emekçiler koruyan bir yaklaşım içindeyiz. Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Biz enflasyonu tüketici ve üretici fiyatlarından ölçüyoruz. Aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Bu şunu gösteriyor. Enflasyon gerçek anlamda düşme eğiliminde. Ama fiyatlardaki artış devam ediyor. Biz ne yapacağız bunu durduracağız. Sosyal devlet olarak ücretleri koruyacağız. Temmuz'da bunu yeniden değerlendirerek, yeni bir asgari ücrette emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.

Emekliye ferah payında artış nasıl olacak?

15 milyon emekli var. Bu emeklilerin 7.500 TL'nin altında maaş alanların sayısı 9 buçuk milyon civarı. Yeni bir düzenleme çalışılıyor, çalıştık bitirdik. Temmuz'da uygulamaya alacağız. 7-500 ile 10 bin arasındaki maaşlardaki aşağıdan yukarıya dengeyi düzenleyen bir çalışma yapacağız.