Emin Çapa'ya cevap: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'i 'panayır' ifadesiyle hedef alan gazeteci Emin Çapa'ya tepki gösterdi.

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Gazeteci Emin Çapa, binlerce vatandaşın akın ettiği TEKNOFEST'i hedef aldı. CNN Türk'te katıldığı programda konuşan Varank, Emin Çapa'nın sözlerine cevap verdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 'panayır' diyerek karalamaya çalışan Çapa'ya cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

TEKNOFEST'e 'panayır' demenin gençlere hakaret olduğunu belirten Varank, "Muhalefet bizim ak dediğimize kara demek değil. Eksiklerimiz varsa bunların dile getirilmesini isteriz.Enerjimizi bunları düzeltmekte harcıyoruz. İkiyüzlü olmamaları lazım. Vatandaşı kandırmamak lazım. Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız." dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Togg sözlerine yanıt

Vatandaşlarımızın Togg'a olan ilgisini görüyorsunuz. Aslında daha kötü ifadeler de kullandılar. Bu toplum elbette daha önce de gördü ama Türkiye'nin hiçbir zaman yerli arabası olmadı. Türkiye'nin başarısıyla sevinemiyorsanız, bu sizin kusurunuz. Bu 60 yıllık bir hayaldi. Devrim otomobilini hatırlıyorsunuz. O proje rafa kalktı. Eskişehir'de Devrim otomobili duruyor ve çalışıyor. Ama maalesef akim kaldı. Togg 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesiydi. Yerli ve milli aracı gördüğü için bu heyecanı yaşıyorlar. Gelip aracın yanında ağlayanlar var. Helal olsun bunu biz mi yaptık diyorlar. Türk milleti Türkiye'nin otomobilini sevdi.