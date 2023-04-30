BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da alevli gece! Lokantada çıkan yangın, evlere sıçradı!

Samsun'da alevli gece! Lokantada çıkan yangın, evlere sıçradı!

SAMSUN'da bir ciğercide yangın çıktı. Alevler üst kattaki dairelere de sıçradı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Abone ol

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir lokantada gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ciğercinin mutfağında çıkan yangın iş yerini sardı ve alevler lokantanın üstündeki evlere sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangının fark edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü . Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor maçında hastaneye kaldırılan Valencia'dan ilk açıklama
Sivasspor maçında hastaneye kaldırılan Valencia'dan ilk açıklama
8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 10 kişi yakalandı
8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 10 kişi yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan CIA ile çalışan ABD'li şirkete Türkiye'ye davet eleştirilerine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan CIA ile çalışan ABD'li şirkete Türkiye'ye davet eleştirilerine yanıt
Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na kötü haber İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı
Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na kötü haber İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı
Düzce’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Düzce’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Erdoğan kimsenin burnu kanamadan gidecektir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Erdoğan kimsenin burnu kanamadan gidecektir
Aydın'da kuyu cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
Aydın'da kuyu cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
Emin Çapa'ya cevap: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız
Emin Çapa'ya cevap: Tiyatro oynayarak vatandaştan oy alamazsınız
550 çocuğun sperm donörü olan Hollandalı adamın, bağış yapması yasaklandı
550 çocuğun sperm donörü olan Hollandalı adamın, bağış yapması yasaklandı
Asgari ücret ve emekli maaşına zam ne kadar olacak?
Asgari ücret ve emekli maaşına zam ne kadar olacak?
Magazinci Can Tanrıyar tutuklandı! Muhammed Yakut ile ilişkisi tespit edilmişti
Magazinci Can Tanrıyar tutuklandı! Muhammed Yakut ile ilişkisi tespit edilmişti