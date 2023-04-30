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8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 10 kişi yakalandı

8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 10 kişi yakalandı

ESKİŞEHİR merkezli olarak 8 ilde MLKP terör örgütü bağlantılı şahıslara yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6’sı kadın 10 şüpheli yakalandı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü MLKP bağlantılı 17 şahıs hakkında verilen gözaltın kararının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Sabah 05.00 sularında Eskişehir merkezli olarak, içlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'nin bulunduğu toplam 8 ilde eş zamanlı olarak şafak operasyonu operasyon düzenlendi. Tespit edilen adreslere Polis Özel Harekat unsurları ile gerçekleştirilen baskınlar sonucu, 6'sı kadın 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü MLKP bağlantılı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüphelilerin, evlerinde ve örgüte eleman temini için kullanıldığı iddia edilen gençlik merkezlerinde arama yapıldı. Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal ile örgüte ait yayın organlarının gazete ve dergileri ele geçirildi.

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