Meral Akşener'den 14 Mayıs seçimi iddiası: 95'teki seçim sonuçları olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 mayıs seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu. Akşener, "İddiam şu; 95'teki seçim sonuçları olacak. 2 ya da 3 puan farkla 3 parti dizilecek. MHP, HDP ise daha aşağıda olacak." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, " Meclis çoğunluğunu kaybettiler hemen arkasından Ankara ve İstanbul'u kaybettiler. İstanbul'u kaybetmemek için her şeyi yaptılar. Demokrasiye saygı vardı bu gitti, bunun başlangıcı 28 Şubat. Samimi söylüyorum ciddi puan kaybettiler. AK Parti'nin tabanı eriyor. Şu anda 30'larda. İddiam şu; 95'teki seçim sonuçları olacak. 2 ya da 3 puan farkla 3 parti dizilecek. MHP, HDP ise daha aşağıda olacak." dedi.

Seçime ilişkin soru üzerine sahadan aldığı izlenimlere yönelik değerlendirmede bulunan Akşener, seçimlerin birinci turda biteceğini, ikinci tura kalsa bile CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını, Meclis'te de çoğunluğu sağlayacaklarını düşündüğünü dile getirdi.

"Henüz bakanlık paylaşmadık"

Ankara'da tanıtımı yapılan Ortak Politikalar Mutabakat Metini'nden söz eden Akşener, Millet İttifakı'nın çalışmalarını dile getirdi. "Biz bakanlık paylaşmadık henüz." diyen İYİ Parti Lideri sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü bunun sonucu bir nevi koalisyondur koalisyonlar da çok kötülendiği için bu ülkede dolayısıyla bizim her şeyimiz kurallar. Şimdi biz 6 genel başkan bir araya geldik bizi birleştiren parlamenter sisteme geçişti. Sonra ikinci yani iki binin üzerine madde ile ortak politikalar mutabakat metnini imzaladık. Bizim bir nevi ortak hükümet metni bu. Sonra Cumhurbaşkanı adayı belli olduktan sonra da parlamenter sisteme geçiş metnini ortaya koyduk. Partilerin sadece genel başkanları değil partilerin yöneticileri de bu işe evet hayır dediler. Bir tek sonuç kaldı, cumhurbaşkanlığını kazanacağız, mecliste çoğunluğu alacağız buna samimiyetle inanıyorum. Mecliste ne kadar vekil çıkaracağız bu kaldı. Öncelikle görev paylaşımı yapıldıktan sonra bürokraside de benzer şeyler olur.

Sinan Oğan ve Muharrem İnce'yi ikna turları

Akşener, "Sayın Oğan ve İnce'nin şu anda çekilmeleri mümkün değilse bile ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından kendileriyle bir iletişim içinde olunmasını doğru bulurum. Üzerime bir görev düşse onu da yerine getiririm." dedi.