Gebelikte stresten uzak durun!

Gebeliğin önemli belirtilerinden olan bulantının en sık 6-14. hafta arasında görüldüğünü belirten Dr. Tuğberk Güçlü, bulantıya karşı, hafif ve sık beslenmenin yanı sıra yeterli sıvı almanın önemine dikkat çekti.

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Bulantı ve kusma halinin gebeliklerde, özellikle erken dönemlerde sık görüldüğünü belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tuğberk Güçlü, kişiden kişiye farklılık gösterse de gebeliğin 6. haftası itibari ile başlayan bulantı ve kusma sürecinin 14-16. haftaya kadar yavaş yavaş azalarak sonlanmasının beklendiğini söyledi. Bu süreç boyunca, koku ve tat hassasiyetinde artma duyularda keskinleşme gözlendiğini belirten Dr. Güçlü, “Tek bir sebep olmasa da, genellikle artan gebelik hormonları, anne adayının stres seviyesi, psikolojik durum bulantı ve kusmadan sorumlu tutulmaktadır. Gebeliğin ilerlemesi ile genellikle 12. haftaya doğru gebelik hormonu olan B-hcg seviyesi belirli bir platoya ulaşır, vücut artık bu hormona alışmış olur ve bulantılarda azalma beklenir” dedi.

“Kıyaslama yapmak sadece stresi artırır”

Bu konu ile ilgili unutulmaması gereken önemli noktalardan birinin, gebelik sürecinin kendine özgü olması ve herkesin bu süreci farklı yaşaması olduğuna dikkat çeken Dr. Güçlü, “Dolayısıyla diğer hamilelerle kendimizi kıyaslamak, hatta daha önceki hamileliklerimizle mevcut gebeliğimizi karşılaştırmak sadece stres seviyemizi arttıracaktır. Bazı gebelerde bu durum hafif bulantılarla ılımlı seyrederken, bazılarında yüzde 1-2 oranında aşırı kusma, beslenme bozuklukları, vücut su elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olabilen hiperemezis gravidarumla görülebilmekteyken, gebelerin yüzde 25’inde ise hiç bulantı ve kusma görülmeyebilir” diye konuştu.

“Kusma ve bulantı çok şiddetliyse doktorunuz takip etmeli”

Bulantı ve kusma durumu anne adayının genel durumunu bozmaya, mevcut kilosunun yüzde 5’inden daha fazlasını kaybetmesine sebep olacak şekilde şiddetli ise ciddi bir tedavi ve izlem gerektirdiğine değinen Dr. Güçlü, her ne kadar bulantı ve kusma gebeliğe bağlı olarak ortaya çıksa da özellikle şiddetli durumlarda altta yatan başka bir sebep olup olmadığını araştırması için doktora başvurmak gerektiğini söyledi.

“Az ve sık beslenin ve yeterli sıvı alın”

Dr. Güçlü, bulantı ve kusmayı önlemeye yönelik çözümleri ise şöyle sıraladı:

“Az-fakat sık beslenme yöntemine geçiş; mide bulantısına yol açan ağır kokulardan uzak durmak; sabah bulantılarına mevsiminde karpuz, buzlu soğuk içecekler ve ev yapımı yoğurt; beyaz leblebi, tuzlu kraker, yağsız gıdalar ile beslenmek; zencefil, B6 vitamini (ay çekirdeği ,antep fıstığı, kuru erik) ve tiamin'den (ay çekirdeği, Brüksel lahanası, kuşkonmaz) zengin besinler tüketmek.”

Yemek aralarında yeterli sıvı tüketimi ve istirahatin önemine vurgu yapan Dr. Güçlü, altta yatan bir problem olmadığı tespit edildikten sonra, hayat tarzı ve beslenme değişiklikleri sonrasında şikayetlerin devamı durumunda doktor kontrolünde gebeyken güvenli ilaç kullanımının da bulantı ve kusmaları önleyebileceğini dile getirdi.