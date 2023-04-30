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YSK'dan seçim günü 'okul kantini' kararı

YSK'dan seçim günü 'okul kantini' kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, okul kantinlerinin oy verme günü açık bulundurulmasına karar verdi.

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Ankara Kantinciler Odası Başkanlığınca YSK'ya, oy verme günü okul kantinlerinin açık olup olmayacağı konusu soruldu.

Talebi görüşen kurul, ilgili kanunlar ve YSK kararlarının değerlendirilmesi sonucu, oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulmasında engel bulunmadığına hükmetti.

Kurul, toplanmaya müsait masa ve sandalye düzeneğinden faydalanmamak şartıyla oy verme günü okullardaki kantinlerin açık bulundurulması gerektiğine karar verdi.

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