Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Dev derbide VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak.

AVAR'da ise Atilla Karaoğlan ve Serkan Ok bulunacak.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı, saat 19:00'da başlayacak.