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Paraşütler havada çarpıştı! Milli paraşütçü hayatını kaybetti!

Paraşütler havada çarpıştı! Milli paraşütçü hayatını kaybetti!

MUĞLA'nın FETHİYE ilçesinde iki yamaç paraşütü yere iniş sırasında çarpıştı. Olayda milli paraşütçü hayatını kaybederken, biri İngiliz 2 kişi yaralandı.

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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’nde yamaç paraşütü eğitimi vermekte olan milli paraşütçü Orkut Baysal (30), eğitim verdiği Andaç Ünsal (45) ile dün öğle saatlerinde Babadağ'a çıktı. Babadağ'ın 1700 metre pistinde uçuş için yapılan hazırlıkların ardından eğitim alan Andaç Ünsal'ın kontrolünde başarılı şekilde tandem (ikili) atlayış gerçekleşti.

İkili Belceğiz Plajı'na doğru inişe geçtiği anda single (tekli) uçuş yapan İngiliz Thomas Aıtken’in (45) kontrolündeki yamaç paraşütü, yere 20 metre yükseklikte Baysal ve Ünsal'ın paraşütüne çarptı. Her iki paraşüt önce bir otelin çatısına, ardından yüzme havuzunun kenarına düştü.

Paraşüt kazasını görenlerin 112 Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri milli paraşütçü Orkut Baysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Andaç Ünsal ile İngiliz Thomas Aıtken hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, milli sporcu Orkut Baysal'ın cesedi de Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, paraşüt kazası ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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