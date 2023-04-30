Dumlupınar Üniversitesi'nin İHA'sı yine şampiyon oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) Teknofest 2023’te İnsansız Hava Aracı Yarışmalarında temsil eden KARANDA İHA Takımı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaştı.

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Bursa’da düzenlenen yarışmalara son şampiyon unvanıyla gelen ve ön elemeleri de birinci tamamlayan KARANDA İHA, final yarışmalarında 94 puana ulaşarak şampiyon olan üç takımdan birisi oldu. TEKNOFEST tarihinde üst üste iki sene şampiyon olan az sayıda takım arasına girerek çok önemli bir başarıya uzanan KARANDA İHA, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da DPÜ’nün gururu oldu.

Bu yılki yarışmada keşif ve kargo olarak adlandırılan iki adet VTOL İHA ile hastaneler için kan tedariği, kazazedeler için ise kaza yerinin bildirilmesini amaçlandığı bir görevi yerine getiren KARANDA’nın kargo İHA’sı 24 kilogram ağırlığa, 6 kilogram faydalı yük kapasitesine, 3 bin 700 milimetre kanat açıklığına ve 2 saat uçuş süresine sahip. Ekip üyesi öğrenciler tarafından yerli olarak geliştirilen yazılımla mobil uygulama ve arayüz ile anlık olarak İHA’ların hız, irtifa, konum gibi bilgilerine erişilebiliyor.

Öğrencileri kutlayan Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “ 332 bin takımın ve 1 milyon üstünde fazla yarışmacının olduğu dünyanın en büyük teknoloji fuarı Teknofest'te, İHA kategorisinde 2 bin takım için de üst üste birinci olan KARANDA İHA'yı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Katkı veren başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm emeği geçenleri de kutluyorum” dedi.

Elde edilen başarı hakkında bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, "Teknofest 2023'e şampiyon olarak gelen KARANDA İHA, bu unvanını koruyarak bizi bir kez daha gururlandırdı. İki sene üst üste şampiyon olmak Teknofest tarihinde eşine az rastlanır bir başarı. Ekipte yer alan tüm öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum. Yarışmaları devam eden takımlarımıza finalde başarılar diliyorum" dedi.

“Ödül töreni 1 Mayıs’ta”

Ömer Melih Sevici, Aziz Bilgin, Ahmet Kaan Beyaz, Sefa İyik, Kemal Metin Mezin Yasin Karabulut ve Ahmet Samet Özalp isimli öğrencilerden oluşan KARANDA İHA, şampiyonluk ödülünü 1 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek ödül töreninde alacak.

Öğrencilerin Bursa Yunuseli Havalimanı'ndaki standı, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından da ziyaret edildi. Öğrencilerin projelerine yakın ilgi gösteren Bayraktar, KARANDA İHA'nın projeleri hakkında da öğrencilerden bilgi aldı.