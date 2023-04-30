BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de yaşanan kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Rize'de yaşanan kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

RİZE'nin ÇAYELİ ilçesinde dereye uçan araçta yaralanan 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 5'e yükseldi.

Abone ol

Kaza, dün Çayeli ilçesi Kaptanpaşa il yolu Buzlupınar köyü mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çayeli istikametinden Kaptanpaşa köyü istikametine giden Hayrullah Bilgin (54) idaresindeki 34 KB 8639 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Kazada sürücü Hayrullah Bilgin ile İsmet Bilgin (51), Beyza Nur Bilgin (22) ve Mehmet Özdemir (65) hayatını kaybederken, Mürvet Özdemir (54) ise yaralandı. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyata alınan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında Bursa’da anıldı
Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında Bursa’da anıldı
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Bir anda antipatik olursun"
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Bir anda antipatik olursun"
Milli taekwondocu Gülse Polat, Avrupa 3'üncüsü oldu
Milli taekwondocu Gülse Polat, Avrupa 3'üncüsü oldu
Hulusi Akar duyurdu: Korktukları başlarına gelecek
Hulusi Akar duyurdu: Korktukları başlarına gelecek
18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda birinci Kenyalı atlet oldu
18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda birinci Kenyalı atlet oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu
Mersin'de seradan sonra açık alanda da erik hasadı başladı
Mersin'de seradan sonra açık alanda da erik hasadı başladı
Dumlupınar Üniversitesi'nin İHA'sı yine şampiyon oldu
Dumlupınar Üniversitesi'nin İHA'sı yine şampiyon oldu
Isparta Eğirdir Gölü'nün suyu her sene azalıyor
Isparta Eğirdir Gölü'nün suyu her sene azalıyor
Muş'ta Nisan ayında kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı
Muş'ta Nisan ayında kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı
Maslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatında işçinin feci ölümü
Maslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatında işçinin feci ölümü
Gaz sızıntısı sabah vakti facia getirdi! 11 kişi hayatını kaybetti
Gaz sızıntısı sabah vakti facia getirdi! 11 kişi hayatını kaybetti