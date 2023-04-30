Kahreden haber şehitler var! Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi

ŞIRNAK'ta askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Alınan bilgiye göre 2 asker şehit oldu, 45 kişi yaralandı.

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Kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde medyana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

Yaralılardan 4'ünün durumu ciddi

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

Bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) kazaya ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

''Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.''