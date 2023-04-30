BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL

Kahreden haber şehitler var! Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi

Kahreden haber şehitler var! Şırnak'ta askeri personel taşıyan otobüs devrildi

ŞIRNAK'ta askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi. Alınan bilgiye göre 2 asker şehit oldu, 45 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Şırnak-Uludere karayolu Balveren beldesi mevkiinde medyana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan otobüs şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 44 asker ve otobüs şoförü yaralandı.

Yaralılardan 4'ünün durumu ciddi

Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin de olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

Bakanlıktan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) kazaya ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

''Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş dört kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.''

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları
Foto Galeri Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rize'de yaşanan kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Rize'de yaşanan kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında Bursa’da anıldı
Süleyman Çelebi vefatının 600’üncü yılında Bursa’da anıldı
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Bir anda antipatik olursun"
Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Bir anda antipatik olursun"
Milli taekwondocu Gülse Polat, Avrupa 3'üncüsü oldu
Milli taekwondocu Gülse Polat, Avrupa 3'üncüsü oldu
Hulusi Akar duyurdu: Korktukları başlarına gelecek
Hulusi Akar duyurdu: Korktukları başlarına gelecek
18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda birinci Kenyalı atlet oldu
18. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda birinci Kenyalı atlet oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Serkan Tokat oldu
Mersin'de seradan sonra açık alanda da erik hasadı başladı
Mersin'de seradan sonra açık alanda da erik hasadı başladı
Dumlupınar Üniversitesi'nin İHA'sı yine şampiyon oldu
Dumlupınar Üniversitesi'nin İHA'sı yine şampiyon oldu
Isparta Eğirdir Gölü'nün suyu her sene azalıyor
Isparta Eğirdir Gölü'nün suyu her sene azalıyor
Muş'ta Nisan ayında kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı
Muş'ta Nisan ayında kar yolu kapattı: 10 araç mahsur kaldı
Maslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatında işçinin feci ölümü
Maslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatında işçinin feci ölümü