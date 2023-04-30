DS 4'ün benzinli motor seçeneği Türkiye'de

Türkiye pazarına BlueHDi 130 versiyonuyla giriş yapan DS 4’ün benzinli motor seçeneğine sahip versiyonlarının da satışına başlandı.

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Şirketin açıklamasına göre, 1 milyon 321 binTL'lik başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satılmaya başlanan DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, kompakt premium segmentte müşterilerin seçim özgürlüğünü genişletiyor.

DS 4 Performance Line'a özel olan tasarımda karmin renkli jant göbeği detayı ile siyah renkli 19 inçlik Minneapolis hafif alaşım jantlar, siyah dış tasarım paketi ile kombine edilerek mutlak bir sportiflik arayanları hitap ediyor.

Alcantara, suni deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar ayrıca Performance Line işlemeli ön koltukları barındırıyor. Alcantara kaplı orta konsol, karmin ve altın renkli dikiş süsleme ile detaylara verilen önemi vurguluyor.

İç mekana geçilirken Performance Line kapı eşiği süslemesi de dikkati çekiyor. Tüm bu özel donanımlara ek olarak, DS Matrix LED Vision Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan seçenekleri sayesinde DS 4 Performance Line kişiselleştirebiliyor.

Benzinli DS 4, 230 Nm’lik tork değerine sahip

Dizel motorunda olduğu gibi 130 beygir güç ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile kombine edilen benzinli DS 4, 230 Nm’lik tork değerine sahip. Kendi kategorisinde Yılın Motoru ödüllü güç ünitesiyle 0'dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını 10,4 saniyede tamamlayabilen DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik, saatte 210 kilometre son sürate ulaşabiliyor.

100 kilometrede 6,1 litre (WLTP, bileşik) yakıt tüketimiyle de performans ve verimliliği bir arada sağlıyor.

DS 4, 1,83 metrelik genişliğe, 4,40 metrelik uzunluğa ve 1,47 metrelik yüksekliğe sahip.

Profil, akıcılıkla keskin hatları bir araya getiriyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor.

Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı DS Aero Sport Lounge konseptinden geliyor.

Otomobil bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip. Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor.

Arka çamurluklar, kıvrımları ve C sütununu vurgulayan, DS logosunu taşıyan siyah renkli keskin köşeleri ile tasarımını ortaya koyuyor.

Dış tasarımı tamamlayan bir unsur olarak DS 4, ikisi yeni olmak üzere tam 7 farklı renk seçeneğine de sahip olmasıyla öne çıkıyor.

DS 4’ün ön yüzü yeni, kendine has ışık imzası ile karakterize edildi. Standart kapsamda tümüyle LED’lerden oluşan oldukça ince farlar sunuluyor. Farlar ek olarak; her iki tarafta iki LED hattından, toplam 98 LED’den oluşan, gündüz farlarını da içinde barındırıyor.

DS 4'ün model, dijital, akıcı ve ergonomik bir iç mekâna sahip. İşlevleri kadar tasarımı da düşünülen her bir parça bir bütün olarak birbiriyle bağlantılı.

Seyahat sanatı, deneyimi kolaylaştırmak için üç arayüz bölgesinde gruplanan yeni kontrol düzeni kullanılarak gösteriliyor.

DS 4 Performance Line BlueHDi 130’da, bu pakete özgü donanımlara ek olarak yüksek seviye güvenlik ve hem sürücüye hem de yolculara yüksek konfor sunan standart donanım listesi dikkat çekiyor.

10 inç Multimedya ekranlı müzik ve eğlence sistemi, Navigasyon ön hazırlığı, DS Genişletilmiş Sanal Gösterge Paneli, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası Temizleme Fonksiyonu, iki bölgeli otomatik klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, toplam dört adet USB bağlantısı, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, gizli kapı kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient ambiyans aydınlatması, elektrikli bagaj kapağı, açılır cam tavan, Kamera Destekli Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikler öne çıkanlardan yalnızca bazıları olarak dikkat çekiyor.