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Depremden dakikalar önce köpeklerinin uyandırdığı aile, can dostlarını yanından ayırmıyor

Depremden dakikalar önce köpeklerinin uyandırdığı aile, can dostlarını yanından ayırmıyor

Kahramanmaraşlı depremzede aile, 6 Şubat'taki depremden birkaç dakika önce kendilerini uyandıran ve bu sayede evleri yıkılmadan dışarı çıkmalarını sağlayan köpekleriyle konteyner kentte yaşamını sürdürüyor.

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Pazarcık merkezli deprem öncesi havlayarak ve sahiplerini tırmalayarak uyandıran Çin aslanı cinsi "Balım", Akkurt ailesinin uyanıp evlerinden hızlıca çıkmalarını sağladı.

Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'ndeki oturdukları apartman yıkılan 2 çocuklu Erol-Melike Akkurt çifti, afetin ardından çadır kentte yaşamaya başladı.

Akkurt çifti, depremden 2 dakika önce havlayarak ve tırmalayarak kendilerini uyandıran köpeklerini yanlarından ayırmıyor.

Baykar Konteyner Kent'e yerleştirilen Akkurt ailesi, can dostlarına gözü gibi bakıyor.

"Evladımız" dedikleri köpeğe kaldıkları konteynerin yanında kulübe yapan aile, günlerinin büyük bölümünü "Balım" ile geçiriyor.

Melike Akkurt, AA muhabirine, "Balım"ın çok uysal bir köpek olduğunu, köpeklerinin depremden dakikalar önce anormal hareketler sergilediğini belirtti.

Köpeğin verdiği tepkiler üzerine eşinin deprem olabileceğini söylediğini ve ailece apartmandan dışarı çıktıklarını ifade eden Akkurt, "Köpeğimiz hiç yapmadığı hareketleri yaptı, patileri ile kapıya vurdu. Sağa sola koşturmaya başladı. Isırmayan köpek ısırmaya başladı. Yani hayvan resmen hissetti. Onun sayesinde hayatımız kurtuldu. Ona can, vefa borcumuz var. Bir kızım bir oğlum vardı, şimdi 2 kızımız var. O da artık bizim bir evladımız." ifadelerini kullandı.

Büyük bir afetten ailece kurtulduklarına şükreden Akkurt, konteyner kentte can dostlarıyla yaşama tutunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Köpeklerinin konteyner kentte ilgi gördüğünü dile getiren Akkurt, "Köpeğimizi isteyenler oluyor, kimseye veremeyiz. O artık bizim bir parçamız, evladımızdan hiçbir farkı yok. 2 çocuğumuzu ve bizi kurtardı. Gözüm gibi bakıyorum. Hissi kuvvetli bir köpek. Çocuklara asla zarar vermiyor, onları çok seviyor. Burada çok ilgi görüyor. Onunla çok mutluyuz. İnşallah daha güzel günlerimiz olacak." diye konuştu.

Akkurt, can dostu köpekleri için yetkilerden mama talebinde bulundu.

Eşi Erol Akkurt da köpekleri sayesinde hayatta kaldıklarını söyledi.

Akkurt, "Onun verdiği tepki sayesinde canımızı kurtardık, hayatta kaldık. (Depremden) 2 dakika önce tepki verdi. Çocuklarımı eşimi aldım üstümüzü giydik aşağıya indik. Ondan sonra deprem olmaya başladı. Balım bizi kurtardı." dedi.

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