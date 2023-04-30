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Hulki Cevizoğlu: Atatürkçülüğü en iyi uygulan parti AK Parti'dir diyorum zıplıyorlar

Hulki Cevizoğlu: Atatürkçülüğü en iyi uygulan parti AK Parti'dir diyorum zıplıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün koltuğunda oturduğu halde Sakarya savaşının nerede yapıldığını bilmediğini söyleyen AK Parti Ankara milletvekili adayı Hulki Cevizoğlu, ''Memlekete ve millete hizmet yolunda eylemsel Atatürkçülüğü en iyi uygulan parti AK Parti'dir diyorum zıplıyorlar. Niye zıplıyorsun arkadaş? Sen de yap. Daha iyisini yap" dedi.

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AK Parti Ankara Milletvekili adayı sosyolog ve gazeteci Hulki Cevizoğlu, 14 mayıs seçimlerine ilişkin Sabah TV'ye konuştu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

AK Parti'ye geçtiği için Atatürkçülüğünü sorgulayan CHP'lilere tepki gösteren Cevizoğlu, "Benimle Atatürk'ü tartışmaya gelsinler dedim. Kıılçdaroğlu benimle tartışamaz. Sakarya savaşının nerede yapıldığını bilmiyor Atatürk'ün koltuğunda oturduğu halde." dedi.

Dolmabahçe önünde tarihi fotoğraf

Atatürk'ün eylem adamı olduğunu belirten Cevizoğlu, "Eylemsiz hiçbir düşünce olamaz. Fikirler de böyle. uzun zamandır söylediğimi bu cümleyle formüle ettim" diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

''Memlekete ve millete hizmet yolunda eylemsel Atatürkçülüğü en iyi uygulan parti AK Parti'dir diyorum. Nasıl? Atatürkçülük ne? Üç temel ilke. Tam bağımsızlık, milli irade ve muasır medeniyet demek. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı eylemler, hareketler, açıkladığı projeler tam da Atatürkçülük. Bugün Atatürkçülüğü eylemsel olarak en iyi uygulayan parti AK Parti diyorum zıplıyorlar. Niye zıplıyorsunuz arkadaş? Sen de yap. Daha iyisini yap. TCG Anadolu'yu diyoruz ki TCG Anadolu Dolmabahçe önüne geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan el sallıyor. O fotoğraf tarihi fotoğraf. Yüzlerce yıllık tarihi değerde fotoğraf. Bizim Dolmabahçe önünde 100 yılık travmamız var. Ne o? İşgalci İngilizlerin zırhlıları toplarını Dolmabahçe Sarayı'na dayadılar. Atatürk'ün geldikleri gibi gidecekler dediği zaman. Şimdi orada milli gururumuz olan bir gemiyi selamlıyoruz. Yani deniyor ya 14 Mayıs vatanseverlerle vatan sevmeyenlerle arasında olacaktır diye o fotoğraf da onun işareti."

TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "avara" komutunun ardından Sarayburnu Limanı'ndan ayrılan TCG Anadolu, 23 Nisan'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarına gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu personeline hitap etti
Burada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayan TCG Anadolu, 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirdi.

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