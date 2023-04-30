Gaziantep'te otomobil takla attı, sürücünün kız kardeşi hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te yağış nedeniyle kontrolü kaybolan aracın takla atması sonucu sürücü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları gözyaşı dökerek feryat etti.

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Kaza, öğle saatlerine doğru Gaziantep İbrahimli çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Anıl Patpat (21) idaresindeki Volkswagen marka 27 KV 063 otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksin hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan otomobil, menfeze savrulduktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana çarparak ters döndü.

Sürücü yaralandı, 15 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan sürücü Mehmet Anıl Patpat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken araçta bulunan 15 yaşındaki kardeşi Tuana Patpat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözyaşı dökerek feryat ettiler

Feci kazanın ardından acı haberi duyarak olay yerine gelen Tuana Patpat'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı dökerek feryat etti. Kaza ölen talihsiz kızın cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.