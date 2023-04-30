BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te otomobil takla attı, sürücünün kız kardeşi hayatını kaybetti

Gaziantep'te otomobil takla attı, sürücünün kız kardeşi hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te yağış nedeniyle kontrolü kaybolan aracın takla atması sonucu sürücü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kız çocuğunun yakınları gözyaşı dökerek feryat etti.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerine doğru Gaziantep İbrahimli çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Anıl Patpat (21) idaresindeki Volkswagen marka 27 KV 063 otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksin hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan otomobil, menfeze savrulduktan sonra yol kenarındaki ağaçlık alana çarparak ters döndü.

Sürücü yaralandı, 15 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti

Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan sürücü Mehmet Anıl Patpat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken araçta bulunan 15 yaşındaki kardeşi Tuana Patpat'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözyaşı dökerek feryat ettiler

Feci kazanın ardından acı haberi duyarak olay yerine gelen Tuana Patpat'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı dökerek feryat etti. Kaza ölen talihsiz kızın cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları
Foto Galeri Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Depremden dakikalar önce köpeklerinin uyandırdığı aile, can dostlarını yanından ayırmıyor
Depremden dakikalar önce köpeklerinin uyandırdığı aile, can dostlarını yanından ayırmıyor
Çavuşoğlu üniversiteli genci kendi kullandığı Togg'a aldı Kepez'i turladı
Çavuşoğlu üniversiteli genci kendi kullandığı Togg'a aldı Kepez'i turladı
Hulki Cevizoğlu: Atatürkçülüğü en iyi uygulan parti AK Parti'dir diyorum zıplıyorlar
Hulki Cevizoğlu: Atatürkçülüğü en iyi uygulan parti AK Parti'dir diyorum zıplıyorlar
DS 4'ün benzinli motor seçeneği Türkiye'de
DS 4'ün benzinli motor seçeneği Türkiye'de
Paris'te gösterilerin belediyeye maliyeti 1,6 milyon avro oldu
Paris'te gösterilerin belediyeye maliyeti 1,6 milyon avro oldu
Arıcılara 2003'ten beri 1 milyar TL'nin üzerinde destek verildi
Arıcılara 2003'ten beri 1 milyar TL'nin üzerinde destek verildi
Depremlerin ardından rengi değişmişti! Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor!
Depremlerin ardından rengi değişmişti! Yeşilgöz Gölü eski haline dönüyor!
Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına alındı
Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına alındı
Milli Eğitim Bakanlığı tarım liselerinin sayısını arttırıyor
Milli Eğitim Bakanlığı tarım liselerinin sayısını arttırıyor
Meteorolojiden Eskişehir için zirai don uyarısı
Meteorolojiden Eskişehir için zirai don uyarısı
Temel Kotil Türkiye için 'devrim' dedi adını verdi yerli motor takıldı
Temel Kotil Türkiye için 'devrim' dedi adını verdi yerli motor takıldı
İzmit Körfezi yakında dev bir akvaryum olacak
İzmit Körfezi yakında dev bir akvaryum olacak