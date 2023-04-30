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Ümraniye’de tarihi Adile Sultan Çeşmesi tamir edildi

Ümraniye’de tarihi Adile Sultan Çeşmesi tamir edildi

100 yıllık geçmişe sahip olan Adile Sultan Çeşmesi ihya edilerek daha kullanılabilir hale getirildi. Çeşme meydanı Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

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Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği çeşme açılışı mehteran takımı eşliğinde coşkuyla gerçekleşti.

Açılışa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra birçok siyasi parti üyesi ve milletvekili katılım sağladı. Kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından çeşme vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Dudulludaki Adile Sultan Çeşmemizin ihyasını tamamladık. Açılışını bütün Dudullu halkımızla beraber gerçekleştirdik. Bugün çok sevinçliyiz çünkü Dudullu bölgemizdeki bu mükemmel eser maalesef hüzünlüydü şimdi neşe içerisinde. Ümraniyemize hizmet verecek ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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