Kılıçdaroğlu'nun 'Sana Söz' sloganı Bahçeli'nin gündeminde: Biz bir yere gitmiyoruz!

Devlet Bahçeli, muhalefete parlamenter sistem eleştirisinde bulunurken, 'Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sistem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir' şeklinde konuştu. Bahçeli ayrıca, 'Fitne bariyeri çekenleri ezip geçtik, bileklerini sandıkta bükeceğiz' dedi. Bahçeli, 'Sana söz’ aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz' diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük'te '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İki hafta sonra yapılacak genel seçimlerin ülkemizin dirliğine, insanımızın huzur ve refahına kalıcı sonuçlar getirmesini diliyorum. Seçimlerin sağ duyu içinde gerçekleşmesini diliyorum.

Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi 14 Mayıs'ta yırtılıp açılacaktır. Karar anı gelip çattığında Türk milleti mührü eline aldığında PKK, FETÖ destekçilerini gören olmayacaktır.

Karabük’te bu evetler bölücülerin korkulu rüyasıdır. 14 Mayıs’tan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. Yarısına geçeceğiz. Terör bitirmiş, enflasyonu düşürmüş, üretim, yatırım seferberliği ile yükselmiş Türkiye geleceğine hep beraber ulaşacağız. Türkiye, umutlar, huzur, milli birlik ve dayanışma hisarımızı güçlendireceğiz.

Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun, hiç fark etmez hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun 'Sana söz' sloganı: Biz bir yere gitmiyoruz

Karşımıza çıkartılan engelleri kararlılıkla aşıyoruz. ’Sana söz’ aldatmasıyla avunan, münafık mühterislere sesleniyorum; nereye geliyorsunuz, kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz. Biz bir yere gitmiyoruz.

14 Mayıs sabahı koşa koşa sandığa gidecek miyiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a "Yola devam" diyecek miyiz? Bu inanmışlığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te müsamaha yok. Bu evetler Türk ve İslam düşmanlarına dünyayı dar edecek. Terörü yenmiş, her insanımızı şefkatle kucaklamış, üretim seferberliği ile yükselmiş bir Türkiye gerçeğini unutmayacağız. Umutları büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz milli birliğimizi daha da güçlendireceğiz. Önünüze fitne bariyerini dikenleri ezip geçtik. Varsın birileri teröristleri yanına alsın, varsın birileri iftiralardan medet umsun, varsın birileri çıkar kavgasına tutuşsun. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Zilletin hesaplarını sizlerin iradesiyle bozacağız. Şimdi siz söyleyiniz, 14 Mayıs'ta aynı safta mıyız? MHP'yi TBMM'de daha da güçlendirecek miyiz?

"Parlamenter sistem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir"

Kılıçdaroğlu’nun tek söylediği parlamenter sisteme geçmek. Parlamenter sistem umutsuzluk, kriz, siyasi anlaşmazlık demektir. Zillet ittifakı zalimlerin oyun uşağıdır. Truva atıdır. Bunlarda gelecek yoktur. Bunların sonu, sonucu yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile siyasi istikrar kurumsallaşmıştır. Zillet İttifakı solmuş sayfayı aralamanın peşinde.

2023 ile birlikte cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemine geçilmiş olacak. Ağızlarından düşürmedikleri sistem siyasi istikrarsızlık yıllarına özlemdir. Parlamenter miadını doldurmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hızlı karar almayı sağlamıştır.