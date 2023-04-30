Deniz salyangozu bereketi! Ocak-Mart döneminde 5,6 milyon dolar getirdi

Türkiye'de avlanan deniz salyangozu, Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere Uzak Doğu sofralarında beğeniyle tüketiliyor. Ocak-mart döneminde deniz salyangozu ihracatından 5,6 milyon dolar kazanıldı.

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AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, ülkeden yılın ocak-mart döneminde 531 ton deniz salyangozu ihraç edildi. Söz konusu ihracattan da 5 milyon 559 bin 24 dolar gelir elde edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 425 tonluk deniz salyangozu dış satımından 2 milyon 424 bin 924 dolar kazanç sağlanmıştı.

Türkiye'den yapılan deniz salyangozu ihracatı, böylece, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 25, değerde yüzde 129 arttı.

Bu dönem Güney Kore Cumhuriyeti, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya ve Gürcistan olmak üzere 5 ülkeye deniz salyangozu satıldı.

Güney Kore'ye ihracat yüzde 195 arttı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen Güney Kore Cumhuriyeti'ne 194 ton karşılığı 2 milyon 307 bin 380 dolarlık deniz salyangozu dış satımı yapıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti'ne deniz salyangozu ihracatı 141 ton karşılığı 782 bin 700 dolar kazanılan 2022'nin ilk çeyreğine oranla miktarda yüzde 37,5, değerde de yüzde 195 arttı.

Güney Kore Cumhuriyeti'ni 1 milyon 337 bin 760 dolarla Japonya, 1 milyon 277 bin 379 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 633 bin 31 dolarla İspanya ile 3 bin 474 dolarla Gürcistan takip etti.

Karadeniz'den ihracat da yüzde 167 arttı

Ülke ihracatının 3 milyon 738 bin 759 dolarlık kısmını Karadeniz bölgesi sırtlandı.

Karadeniz'den yılın ilk çeyreğinde Güney Kore, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan'a 333 ton karşılığı 3 milyon 738 bin 759 dolarlık deniz salyangozu dış satımı yapıldı.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde de 252 ton karşılığı 1 milyon 399 bin 643 dolarlık deniz salyangozu ihraç edilmişti.

Böylece Karadeniz'den yapılan deniz salyangozu ihracatı da geçen yılın ilk çeyreğine oranla miktarda yüzde 32, değerde de yüzde 167 artmış oldu.

"Deniz salyangozunun ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gerekiyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'de tüketilme imkanı olmayan bir ürünü değere dönüştürerek, Uzak Doğu pazarlarına sunma başarısı gösteren ihracatçıların performanslarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Deniz salyangozu ihracatındaki giderek üst seviyelere çıktığına işaret eden Gürdoğan, "Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihracatımız ürün rekoltesine bağlı olarak değişmektedir. Ancak deniz salyangozunun da balıklarla aynı kategoride değerlendirilerek avlanma yasağı kapsamına alınması ihracatçılarımızın bu ürünü yeterli düzeyde değerlendirmesini engellemektedir." diye konuştu.

Gürdoğan, bunun için deniz salyangozunun Tarım ve Orman Bakanlığınca ayrı bir kategoride değerlendirilerek, sadece yumurtlama dönemlerini kapsayan bir süre içinde avlanma yasağı uygulanması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Yeterli ürün olduğu takdirde tamamı hatta kabuk ve zar dahil tüm yan ürünleriyle ihraç edilerek ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan bu ürünün, ihracatının daha üst rakamlara ulaşması açısından mevzuatsal yönden gerekli değişikliklerin yapılması önem arz ediyor. Bu kapsamda da deniz salyangozu dış satımından beklentimiz yüksek. Çok daha güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz."