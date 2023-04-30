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Terör operasyonunda yakalandılar, milletvekili adayı oldukları ortaya çıktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Terör operasyonunda yakalandılar, milletvekili adayı oldukları ortaya çıktı!

ESKİŞEHİR merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3’ünün, 14 Mayıs seçimlerince Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında yakalanma kararı çıkarılan 17 şüpheliden 10’u yakalandı.

MLKP terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanan 6’sı kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerden 3’ünün, 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgusu süren şüphelilerden Arefe Meryem Yıldırım’ın İzmir 1. Bölge 8. Sıra Milletvekili Adayı, Burcu Ayyıldız’ın İstanbul 1. Bölge 16. Sıra Milletvekili Adayı ve Muslum Koyun’un Eskişehir 3. Sıra Milletvekili Adayı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 6’sı kadın 10 şüphelinin Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

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