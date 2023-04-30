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Haluk Bayraktar Kemal Kılıçdaroğlu kavgası! Fatih Portakal Bayraktar ailesini hedef aldı

Haluk Bayraktar Kemal Kılıçdaroğlu kavgası! Fatih Portakal Bayraktar ailesini hedef aldı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar arasındaki ABD'li şirket polemiğine Fatih Portakal da dahil oldu. Portakal, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bir damadını aile kontenjanindan bakan yapan Erdoğan, sanayi ile uğraşan diğer damadının mı önünü açmayacak? Nepotizm deniyor buna. Beyler! Bırakın ltf yemeyelim birbirimizi." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kavgası, gündemdeki yerini koruyor.

Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmaları için CIA ile çalıştığı ortaya çıkan ABD'li şirkete vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'na Bayraktar, "Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" sözleriyle tepki gösterdi.

Son olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Babası hayatta iken yanlarına gittim. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak" sözlerine Haluk Bayraktar, "Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti" diye yanıt verdi.

Bayraktar-Kılıçdaroğlu tartışmasına gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portakal, Kılıçdaroğlu-Bayraktar tartışmasında tarafını seçti ve Bayraktar ailesinin kayırıldığını savundu.

Portakal, "Bayraktar ailesini de anlayamıyorum: başarı basamaklarını sadece kendi emekleriyle çıktıklarını sanıyorlar! Öyle mi acaba?" dedi.

"Erdoğan önlerini açtı" iması

  

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