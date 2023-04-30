TOGG'un ilk teslimatı Elazığ'a ulaştı! Vatandaşlardan yoğun ilgi: 38 yıl Almanya’da kaldım...

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Elazığ’daki sahibine teslim edildi. TOGG vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

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Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG T10X için kura çekimleri yapılmıştı. Kuranın ardından Kula rengi TOGG, bugün Elazığ’da Turgay Akgün’e teslim edildi. Elazığ trafiğinde yerini alan 23 LN 023 plakalı TOGG, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

"Elazığ’ın ilk TOGG’u"

Turgay Akgün, “Bizde ilk 10’da olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müthiş bir araba. Sahip olmak isteyen herkes umarım sahip olur. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Hiç ses yok. Sadece müzik sesi var. Onun haricinde ne yol sesi ne de motor sesi var. Hiçbir şey yok. Elazığ’ın ilk TOGG’u. Elazığ’ımıza ilk getirebilmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşların ilgisi müthiş. Biz kimseye haber vermedik. Vermediğimiz halde bu şekilde. Sadece çekirdek ailemizle teslim almak istemiştik” dedi.

"Ben 38 yıl Almanya’da kaldım..."

Abdullah Kara, “Ben 38 yıl Almanya’da kaldım. Daha önce bu kadar konforlu bir araç görmedim. Gerçekten çok harika” diye konuştu.