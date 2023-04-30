ABD'de ev partisinde silahlı çatışma: 6 lise öğrencisi yaralı

ABD'nin Mississippi eyaletinde lise öğrencileri tarafından düzenlenen bir ev partisinde çıkan silahlı çatışmada 6 lise öğrencisi yaralandı.

Abone ol

ABD'nin Mississippi eyaletinin güneyindeki bir evde gece saatlerinde silah sesleri yükseldi. Lise öğrencileri tarafından düzenlenen bir ev partisinde yaşanan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 öğrenci yaralandı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kaç el ateş edildiği ya da gözaltına alınan kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığına dair açıklama yapılmadı.