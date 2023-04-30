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TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülüne Dr. Sümeyye Ulaş layık görüldü

TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülüne Dr. Sümeyye Ulaş layık görüldü

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından her yıl düzenlenen en iyi tez çalışması için verilen TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü, Dr. Sümeyye Ulaş'a verildi.

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Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sümeyye Ulaş, "Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisinin Türk Kültürüne Uyarlanarak Otizm Tanılı Çocuklar ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklar ile Ebeveynleri Üzerinde Etkinliğinin İncelenmesi" başlıklı tez çalışması ile ödülü kazandı.

Tez çalışması, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Seçer ve Florida Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cheryl B. McNeiln danışmanlığında hazırlandı. 

Dr. Ulaş'a ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST 2023 - İstanbul'da düzenlenen törende takdim edildi.

Dünyada çocuk psikoterapisi alanında kanıta dayalı terapi yaklaşımları arasında yaygın bir şekilde kullanılan PCIT'nin (Ebeveyn Çocuk Etkileşim Terapisi) Türk kültürüne uyarlaması ve tipik gelişim gösteren ve Otizm tanılı çocuklar üzerinde etkililiğinin incelediği tez çalışmasının, Türkiye'nin en prestijli kurumlarından biri olan TÜBA tarafından ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğuna değinen Dr. Sümeyye Ulaş, bu başarının Yeni Nesil Üniversite Vizyonu ve Araştırma Üniversitesi kimliğinin önemli bir yansıması olduğunu söyledi.

Tezin finansmanı ve projelendirilmesi noktasında hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya ve tez sürecinde danışmanlığını yapan Prof. Dr. İsmail Seçer ile Prof. Dr. Cheryl B. McNeil'e ile teşekkür eden Ulaş, bu başarının genç araştırmacılara örnek olmasını diledi.

"Tüm Çabamız, Bilime ve Teknolojiye Öncülük Etmektir"

Oldukça zorlu bir eğitim ve deneysel süreç içeren tez çalışmasıyla TÜBA Doktora Bilim Ödülüne layık görülen Dr. Sümeyye Ulaş'ı tebrik eden Rektör Çomaklı, alınan bu ödülün Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu bilgi ve tecrübenin yanı sıra araştırma ve geliştirme konusuna verdiği önemin bir meyvesi olduğuna işaret etti.

Prof. Dr. Çomaklı: “Bu ve benzeri başarı ödülleri akademisyenlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarında motivasyon kaynağı oluyor, onlara güç, ivme ve enerji katıyor. Tüm çabamız, bilime ve teknolojiye öncülük etmek. Bilimsel bilgi üretme yeteneğimizi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek için yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle bilim insanlarına verdiği değer ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, başarıda emeği geçen tüm akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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