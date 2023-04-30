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Malatya'da korkutan deprem! AFAD depremin şiddetini duyurdu merkez üssü Akçadağ ilçesi

Malatya'da korkutan deprem! AFAD depremin şiddetini duyurdu merkez üssü Akçadağ ilçesi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.01'de gerçekleşen depremin 11.07 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Deprem sonrası kentten herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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