BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Ordu Üniversitesi, dünyanın önde gelen denizcilik üniversiteleri arasına girdi

Ordu Üniversitesi, dünyanın önde gelen denizcilik üniversiteleri arasına girdi

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Denizcilik Üniversiteleri Birliği’ne (IAMU) kabul edilerek, dünyanın önde gelen 71 denizcilik üniversitesi arasına girdi.

Abone ol

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nin yaptığı IAMU üyelik başvurusunun değerlendirilmesi için 11-12 Ocak 2023 tarihleri arasında IAMU temsilcisi tarafından incelemelerde bulunuldu. İncelemelerin sonrasında hazırlanan rapora istinaden Finlandiya’nın Rauma kentinde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Yürütme Kurulu’ toplantısında üyelik başvurusu kabul edildi. Böylece ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, IAMU üyesi olan ve dünyanın önde gelen 71 denizcilik üniversitesi arasında yerini aldı.

IAMU üyeleri arasında İsveç’teki Dünya Denizcilik Üniversitesi, ABD’deki Massachusetts Denizcilik Akademisi, Japonya’daki Kobe Üniversitesi, İngiltere’deki Liverpool John Moores Üniversitesi dahil olmak üzere 37 ülkeden 71 denizcilik üniversitesi yer alıyor. Türkiye’deki üye denizcilik üniversiteleri arasında Ordu Üniversitesi’nin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Akşener’e aslında ne dedi? Onur Erim Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu
Akşener’e aslında ne dedi? Onur Erim Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu
Altyapı projelerinde kamu-özel iş birliği artıyor
Altyapı projelerinde kamu-özel iş birliği artıyor
Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da şampiyon oldu
ABD'de ev partisinde silahlı çatışma: 6 lise öğrencisi yaralı
ABD'de ev partisinde silahlı çatışma: 6 lise öğrencisi yaralı
F1 Azerbaycan Grand Prix'sini Perez kazandı
F1 Azerbaycan Grand Prix'sini Perez kazandı
Malatya'da korkutan deprem! AFAD depremin şiddetini duyurdu merkez üssü Akçadağ ilçesi
Malatya'da korkutan deprem! AFAD depremin şiddetini duyurdu merkez üssü Akçadağ ilçesi
Emekli maaşı zammına ilave refah payı verilecek Nureddin Nebati açıkladı
Emekli maaşı zammına ilave refah payı verilecek Nureddin Nebati açıkladı
Antalya Konyaaltı sahili hafta sonu doldu taştı
Antalya Konyaaltı sahili hafta sonu doldu taştı
TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülüne Dr. Sümeyye Ulaş layık görüldü
TÜBA Teknofest Doktora Bilim Ödülüne Dr. Sümeyye Ulaş layık görüldü
Yarın 1 Mayıs! Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı
Yarın 1 Mayıs! Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı
İstanbul Zeytinburnu'nda bu yıl bin 474 kaçak göçmen sınır dışı edildi
İstanbul Zeytinburnu'nda bu yıl bin 474 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Terör operasyonunda yakalandılar, milletvekili adayı oldukları ortaya çıktı!
Terör operasyonunda yakalandılar, milletvekili adayı oldukları ortaya çıktı!