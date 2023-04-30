Ankara'da coşkulu miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz

Dün İzmir'de coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Ankara'da hıncahınç kalabalığa hitap etti. Muhalefete '14 Mayıs'ta siyasi mevta yapacağız' diyen Erdoğan, "Önce 6'lı masa sonra 7'li şimdi de 9'lu masa oldular. Teröristlerle pazarlık yaptılar" diyerek tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir, ne de o evlat katili" diye konuştu. Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ankara mitinginde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

-Sevgili Ankaralılar, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. İstiklalimizin ve istikbalimizin başkentinden selamlarımı gönderiyorum. Yüz binler geliyor. Sandığı yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Sandıkları gümbür gümbür patlamaya var mıyız?

Gelirken bilbord gördüm ne diyor biliyor musunuz? 'Ankara daha iyi hizmete layık' diyor. Dün baktım İzmir'de bay bay Kemal onu yazmış. İzmir'e iyi hizmete geliyoruz diyor. İstanbul'da aynı şeyi söylüyor. İstanbul'da Ankara'da 4 yılda ne yaptın. İzmir bir yağmur görmesin çamur, çukur alıyor başını götürüyor.

"Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter"

Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız 3 kelime yeter. çöl, çamur, çukur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman bende İstanbul'u böyle tanıdım. Çöl, çamur, çukur... İstanbul'u bunlardan kurtardık. Hepsini geç susuzluktan kurtardık susuzluktan. aynı şekilde Ankara'yı susuzluktan kurtardık.

"Yalan dersi almak istiyorsanız..."

Yalan dersi almak istiyorsanız bay bay Kemal'in yazıhanesine uğrayın. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak.

Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu şimdi 9'lu masa oldu. Bay bay Kemal bu da yetmeyecek size. Sen onlarla yürü bizim yanımızda millet var, cumhur var. Cumhur'u yanına almayan avucunu yalar.

Bir tarafta 15 temmuz ihanetinin intikamını almak için yanıp tutuşanlar var. devleti yeniden kamudan temizlediğimiz mensuplarına teslim etme sözü veriyorlar. Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için yanıp tutuşanlar var.

"Ne Selo çıkabilir, ne de o evlat katili çıkamaz!"

Şimdi gelin bize öyle bir söz verin ki artık bunların bir umudu kalmasın. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit edenler bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 51 kardeşimizi şehit eden bunlar değil mi? Selo'yu bırakacağız diyorlar. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir, ne de o evlat katili (Öcalan).

"Avucunuzu yalayacaksınız avucunuzu!"

Ben bir yere inanıyorum. Önce Allah'a, sonra milletime. Cumhur ittifakı gümbür gümbür geliyor mu? Bunların ülkeye ve millete olan düşmanlıkları nedeniyle kamudan attığımız tüm terör yandaşlarını yeniden devlete dolduracaklarını açıkça ilan edenler avucunuzu yalayacaksınız avucunuzu!

"Arkadaşı Kandil baronu"

Şimdi sormak lazım; Bay bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Ne diyor Kandil? Biz artık Bay bay Kemal'i destekliyoruz. Ben de diyorum ki; söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye faydası olur mu?

Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar" vaadi

Ne diyor Bay bay Kemal Londra'dan 300 milyar dolar getirecekmiş. Siz inanıyor musunuz? Sen şuan hangi kademedesin? Nasıl oluyor da olmayan bir şeyi getiriyorsun. Herhalde bunlar daha önce getirdikleri esrar eroin vs. bunları göndermişler ki bunların bedelini döndürme gibi bir gayreti var. Daha önce böyle bir iftirayı yaptı ya. Olmayan bir şey vaat edilmez ve gelmez. Yalan bunda. Nasıl olsa bunun ödemesi yok. söyle söyleyebildiğin kadar yalanı. Bu 300 milyar doların, yalanın hesabını 14 Mayıs'ta sormaya var mıyız?

"Kendini maliye bakanı ilan etti zavallı"

Kendini maliye bakanı ilan etti. İzlediniz mi? (Kılıçdaroğlu dün canlı yayına konuk olmuştu) zavallı. Sen maliyede memurdun hiçbir zaman bakan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun. Memur kardeşlerimi aşağılamıyorum ha. Onlar ondan daha çok yükseklerde. Şimdi bu ne yaptı? Her birine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek. Bunun adı rüşvettir. Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?

"Ankara keçisi teslim edin kaybedip gelir"

Bay Bay Kemal'e söylüyorum. Eline 5 tane Ankara keçisi teslim edin. Kaybedip gelir. Bunlar güç bela 2 ayda elleriyle kalp yapmayı becerir.

"Onlar bana geldiler"

Atatürk Havalimanı'nı Ankara'daki bir gruba vereceklermiş. Türkler. Amerikalı bir şirketin sahipleri. Ben onlarla görüştüm. Onlar bana geldiler Amerika'ya gittiğimde. Dedim yeter ki yatırım yapmak isteyin. Siz böyle yatırım yapmak isterseniz kapımız açık. O zamanlar başbakanım. Hala gelecekler.

"Bu millet sizi suyla boğar suyla"

Şimdi takmış TEKNOFES'e onunla ilgili konuşuyor. Biz şöyle yapacağız böyle yapacağız. Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden TEKNOFEST'i alamazsınız. İHA'ları, SİHA'ları alamazsınız. Kızılelma'yı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar suyla. Bugünlere öyle kolay gelinmedi.

"CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum"

CHP'ye ve onunla hareket eden partilere gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. CHP, marjinal örgütlerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların Koç başı haline geldi.

Kim sordu sana Alevi misin diye. Yarın bir gün ortaya çıkacak vahim tablonun hesabını nasıl verecekler? Ülkenizin güvenliğini bu 9'lu masaya emanet edebilir misiniz?

Çiftçi kardeşlerim, önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşlerim, oturduğunu apartmana yönetici seçmeyeceğiniz birine ülkenizi emanet edebilir misiniz?