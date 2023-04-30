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Kayseri'de cezaevi aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 14 kişi yaralandı

Kayseri'de cezaevi aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 14 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde mahkum taşıdığı öğrenilen cezaevi ring aracı devrildi. Kazada 1 mahkum hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

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Elazığ'dan mahkum getirdiği öğrenilen cezaevi ring aracı ilçeye bağlı Kızılçevrik mevkiinde devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde 1 mahkumun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan 14 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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